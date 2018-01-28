果園囝仔江啟臣 海龍精神拚戰台中

自小在果園長大的國民黨籍立委江啟臣（右），熱情與民眾自拍，菜市場的人情味對他來說一點都不陌生。中央社記者趙麗妍攝 107年1月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）出生台中豐原的國民黨立委江啟臣，自小在果園長大，「柑仔園就是我的遊樂園」。他曾任學者、政務官，返鄉參選立委。這次以海龍蛙兵精神加入台中市長戰局，盼找回幸福台中。



中國國民黨布局2018年選戰，預計農曆年後展開新北市長選舉黨內初選，台中市長選舉預計透過全民意調查，農曆年前產生人選。



走進菜市場，江啟臣熱情和攤販握手，時而淘氣拿起手機與民眾自拍，時而蹲下幫忙拔雞毛。江啟臣和攤商互動熱絡，菜市場的人情味對他一點都不陌生。



對於外界質疑他和地方淵源不深，45歲的江啟臣說，小時候住在批發市場旁，凌晨時攤商批貨的喧囂聲，常讓人無法安眠，他總會下樓吃碗魷魚羹，上樓後繼續K書，讀書聲伴隨叫賣聲，菜市場的脈動是江啟臣學生時期溫情的記憶。



台中一中、政治大學畢業，江啟臣退伍後前往美國深造，回台灣在東吳大學任教，同時在台灣經濟研究院服務，出任新聞局長時為政府宣傳政策，還曾多次代表台灣參加國際會議。



2012年，江啟臣接受國民黨徵召返鄉參選，首次進入立院；2016年，大環境對國民黨不利，「綠潮」席捲而來，他以紮實的地方實力成功連任。



看似人生勝利組的江啟臣，幼時求學路也曾遇窘境。看著江啟臣長大的台中市議員張瀞芬透露，江啟臣因為沒上幼稚園就直接就讀小學，起初連注音符號ㄅㄆㄇ都不會，上課老師說什麼他都聽不懂，還好有他二姊在旁當翻譯。



江啟臣說，7歲前他和阿公阿嬤同住在山上，家裡聽的音樂是日本演歌，後來下山就讀小學，第一天上課發現老師講話他都聽不懂，起初課業成績不好，直到小學二年級開竅後，念起書來才比較輕鬆。



轉身入政壇，選民服務、立法院問政、審議法案占據江啟臣多數時間，善用零碎時間與太太、孩子吃飯、聊天，竟成了他生活中的小確幸。江啟臣說：「對公共事務熱衷、認真，犧牲了陪伴家人的時間，這是政治人物必須面對的現實。」他感謝妻子無悔付出、包容。



江啟臣的阿公擔任里長42年，從小他在阿公身上看到服務鄉親的快樂，自己當上立委後，除了解鄉親的需要，也更明白阿公當時的心境，他說：「家園的記憶與鄉親的期盼，讓我更需勇敢積極面對挑戰。」



江啟臣指出，現今的台中仍舊是擁擠的交通、更加灰濛濛的天空、惡化的財政。



他認為，空污問題應該多管齊下，多重管道限制排污量；透過智慧號誌、立體高速路網的架構，解決交通壅塞；經費要花在刀口上，防止過多舉債浪費；改變產業結構，找出城市的新方向，解決低薪問題，台中有很興盛的運動產業，可望建構為運動之都。



問鼎台中市長前，江啟臣首要面對黨內的競爭，立委盧秀燕以「烏日媳婦」之姿來勢洶洶，江啟臣說：「黨內同事不是敵人，是良性的競爭，黨只是藉由機制來產生候選人。」



因為外型加上留洋歸國，江啟臣常被比擬為「蘋果」，但他說：「我是豐原土生土長，從小柑仔園就是我的遊樂園，最能代表我的水果是豐原出產的柑仔。」



在金門服役擔任海龍蛙兵，嚴苛的訓練讓江啟臣學到，唯有面對挑戰、無所畏懼，才能力挽狂瀾、扭轉乾坤，他要以海龍精神加入台中市長戰局。



他說：「台中是家鄉，是一輩子的家園，是一個溫暖、人性與開放的城市，我要找回幸福台中。」1070128