台大校長遴選撤主決議 民進黨：尊重大學自治

（中央社記者劉冠廷台北28日電）有關台大校長遴選爭議的主決議提案，民進黨於26日撤案，民進黨團書記長何欣純今天說，台大與教育部都做了該做的事情，黨團幹部討論後，決定撤案，尊重大學自治與學術自主。



立法院臨時會23日朝野協商教育部預算，針對台大準校長管中閔遴選爭議，民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪率先要求教育部釐清，時代力量立法院黨團則先提出主決議提案，包括「台大校長遴選爭議於釐清前不得逕行核定校長名單」。



民進黨團隨後也提出另一項主決議，「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但當時朝野無共識，這項主決議提案暫保留。民進黨團總召柯建銘27日時則表示，26日下午已撤回主決議提案。



何欣純今天向中央社記者說，在這件事情上，台大有發出正式聲明，教育部也做了督導的責任，正式說明希望台大能調查釐清，因此黨團幹部討論後認為，台大與教育部都做了該做的事，就決定撤案，尊重大學自治與學術自主。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀則向中央社記者表示，民進黨雖然已經撤案，但還有時代力量的主決議提案要表決。誠摯希望政治人物適可而止，放開掐住台大校園自主的黑手，不應該用政治介入校園的方式處理台大校長遴選問題。



時代力量黨團總召徐永明告訴中央社記者，這是對事不對人，校長遴選的問題從高雄醫學大學、陽明大學到台大，都有許多爭議，因此希望教育部能負起監督機關的責任；他也說，這份主決議在文字上還會再做些修正，內容就待明天黨團大會中做決定。



親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，民進黨把政治力介入台大校園，本來就是一個錯誤的做法，現在民進黨選擇撤案，只是希望在這件事情上能止血，真的希望民進黨不要忘記過去在野時要求黨政軍退出媒體及校園的理念及初衷。1070128