監院指募兵5大缺失 蔡明憲籲暫緩募兵制

（中央社記者顧荃台北28日電）監察委員認為募兵制有5大缺失，前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天呼籲總統蔡英文「以國家安全為重」，暫緩實施全募兵制。



監察院去年底公布對於募兵制的調查報告，指出募兵制有5大缺點，包括「招募兵源不易」、「養兵代價過高」、「動員作戰能力降低」、「兵員素質堪慮」、「不易建立全民防衛國家責任觀念」等。



蔡明憲下午發布新聞稿表示，實施全募兵制連對台灣友善的美國也不贊成，美國對台灣政府最不滿意的有兩點，一是國防經費沒有達到GDP 3%以上；第二就是實施全募兵制。



蔡明憲表示，在總統大選期間，智庫國防小組也針對全募兵制議題討論，與會的專家學者、退役將領絕大多數都反對。



他說，今年開始實施的全募兵制度，台灣現在面臨更嚴峻的軍事挑戰，包括共軍軍機頻頻繞台，航空母艦在東海、南海的演習，台灣現在客觀上沒有條件實施全募兵，連南韓、新加坡、以色列這些國家都是徵兵制度，台灣徵募並行已經是對兵源跟預算最大極限。



蔡明憲說，全募兵實施後，兵員素質下降為了達到募兵額度，錄取標準都降低，而且現在最嚴重的是隸屬戰鬥部隊的兵員，如果要1萬人，可能只招募到5、6000人，屬於行政機關的比較容易招募，所以募兵制度影響的是戰鬥部隊，這才是關鍵，況且為了人事費用排擠到的國防軍事投資是很嚴重的。



他表示，中央研究院「中國效應小組」曾對此做民調，是否贊成「台灣為了增加軍事力量，而保留義務役的徵兵制度」，2015年的支持率60.2％，2016年更驟升至83.4％；剛服完兵役未久的30歲世代、適逢兵役期的20歲世代，支持徵兵制的比例都超過6成。



蔡明憲希望朝野立委不分黨派重新考慮，發表共同聲明可以暫緩實施募兵制，要以台灣國家安全為重。1070128