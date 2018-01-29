柯文哲認為媒體報導三分假 研商如何應對

影片來源：中央社

（中央社記者唐佩君荷蘭烏特勒支市29日專電）台北市長柯文哲今天在荷蘭表示，媒體發達的好處是減少黑暗面，但媒體報導常常是「七分真、三分假」，如何在新聞自由與正確之間取得平衡，是政治界的難題。



國內媒體今天報導，本月稍早一家網路媒體報導前台北市觀光傳播局長簡余晏離職內幕、台北燈節市府與廠商間的糾葛，據聞引發柯文哲暴怒，並下令封殺該名記者，封殺方式是將該記者電話封鎖或標示拒接，甚至要求市府11樓相關人員出示手機以表忠誠。



柯文哲今天上午在拜會荷蘭烏特勒支市長范贊能（Jan van Zanen）後接受媒體聯訪，媒體詢問台北市政府曾否因報導內幕而封殺網路媒體？



柯文哲說，出國前針對台北燈節的報導內部有查過，對於某些報導，柯文哲說，除了對台北市政府造成很大困擾，更大問題是造成內部互信基礎受影響，「我發現媒體是七分真、三分假」，也不是完全不對，但假的部份造成困擾，因此要求如果涉及不正常的消息外洩，相關人士就要有警覺去處理。



媒體進一步追問，是否曾封殺報導的媒體？柯文哲說「這不叫封殺」，但詳細方法內部還在討論，在還沒想出應付假新聞或錯誤新聞方法之前，每人（相關人士）都要為自己行為負責。



他進一步表示，台灣媒體是亂象，媒體發達好處是讓國家黑暗面少一點，但假新聞太多實在受不了，在新聞自由與正確之間，如何取得平衡，是整個台灣政治界的難題或重要課題。



柯文哲自1月27日至2月6日率團出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其，考察各地都市更新、創新產業、循環經濟、智慧城市及共享運具等市政建設。1070129