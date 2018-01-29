台英軌道論壇 英國會副議長來台出席

（中央社記者顧荃台北29日電）外交部今天表示，英國國會上議院副議長福克納勳爵（The Lord Faulkner of Worcester），於24日至31日率團訪台，出席第六屆「台英軌道論壇」，外交部表達誠摯歡迎。



外交部晚間發布新聞稿表示，英國在台辦事處（British Office Taipei，BOT）邀請福克納一行人來台，出席第六屆「台英軌道論壇」，並就再生能源等議題與台灣進行交流。此外也將拜會外交部、經濟部、交通部、環境保護署、交通部台灣鐵路管理局、新竹市政府及彰化縣政府等機關，另將出席文化部於台北機廠舉行的音樂活動。



外交部表示，軌道論壇是台英現行雙邊對話機制之一，英國首相2016年1月任命福克納為對台貿易特使，並於同年11月率團出席在台北召開的第五屆台英軌道論壇。今年再次組團出席軌道論壇相關活動，持續深化實質合作交流關係。



英國在台辦事處表示，福克納率領的代表團成員，包括英國14家企業的19位專家，以及英國鐵路工業協會（Railway Industry Association） 代表。



福克納說，台灣與英國的鐵路產業在經營上有許多相似之處，此次論壇英國企業不僅可分享打造永續鐵路的最新經驗，也可了解台灣所面臨的挑戰，和計畫採取的相關因應解決方案。他熱切希望此行能為英國與台灣之間帶來更多商務合作機會。1070129