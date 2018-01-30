柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

台北市長柯文哲（右）本地時間29日參訪荷蘭居家照護設施，當機器人詢問需要幫忙嗎？他回答說「沒事，等下再聊」。中央社記者唐佩君荷蘭阿梅瑞市攝 107年1月30日

（中央社記者唐佩君荷蘭阿梅瑞市29日專電）台北市長柯文哲今天參訪荷蘭居家照護設施，還與照護機器人對話，當機器人詢問需要幫忙嗎？他立刻回答說：「沒事，等下再聊！」現場洋溢笑聲。



柯文哲今天訪問荷蘭行程依舊滿檔，上午及下午分別拜會荷蘭烏特勒支市（Utrecht）市長范贊能（Jan van Zanen）及阿梅瑞（Almere）市長威爾溫德（Franc Weerwind）。



在參訪醫療服務範例及居家照護專案機構時，柯文哲還與照護機器人對話。當介紹人員示範時，帶著一顆紅心的機器人以英文詢問需要幫忙嗎？柯文哲也用英文回說沒事沒事，放輕鬆，等下再聊（Nothing, Nothing.Take it easy.We talk later.），讓現場充滿笑聲。



柯文哲今天拜會兩位市長時，所在市政廳大門皆掛出台北市政府市旗，當柯文哲抵達阿梅瑞市時，一下車看到台北市旗，忍不住請幕僚幫他拍照，還一直交待兩支市旗都要拍到，後來他在媒體聯訪時表示，感謝兩個城市貼心皆升市旗，並肯定這是城市外交的成績。



柯文哲下午參訪阿梅瑞市的循環經濟中心，在接受媒體聯訪時他表示，看到循環中心使用許多回收建材，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業，例如台北市的1萬2000戶公宅，可在循環經濟設計中扮演什麼角色，這個要思考。



柯文哲自1月27日至2月6日率團出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其，考察當地都市更新、創新產業、循環經濟、智慧城市及共享運具等市政建設。1070130