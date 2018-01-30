國軍模擬花蓮港遇襲 陸空武力擊退共軍

春節即將到來，國軍展現戰備能力，花東防衛指揮部30日模擬花蓮港遭到共軍襲擊，機步戰鬥隊採分進方式對登陸之敵，發起步戰協同攻擊。中央社記者裴禛攝 107年1月30日

（中央社記者呂欣憓花蓮30日電）春節即將到來，國軍展現戰備能力，花東防衛指揮部今天模擬花蓮港遭到共軍襲擊，集結陸軍和空軍武力包括眼鏡蛇直升機、F-16戰機、防空飛彈和M60A3戰車等，擊退敵軍。



國防部今天邀請媒體參訪花東防衛指揮部，觀看戰備部隊實施花蓮港反突擊作戰縮短距離演練，模擬共軍突擊花蓮港地區，奪取重要設施後準備展開大規模進擊。



擔任守備部隊的花防部戰備部隊，先以F-16戰機以空中戰場偵照方式，對花蓮外海不明舟艇實施目標情監偵後，接續由空軍防空營以天兵雷達車及麻雀飛彈，模擬接戰及擊落企圖向港區接近的共軍機群。



花防部戰砲排接著以155公厘榴彈砲及CM22迫砲車，對花蓮港登陸的共軍實施先期火力制壓，狙擊手成功狙擊數百公尺外的共軍，接下來，偵搜組編組輕型戰術輪車及機車，分沿兩路實施威力搜索，成功驅離敵軍警戒人員。



陸軍航特部AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機則以空中優勢火力，摧毀花蓮港敵補給車隊後，再由機步戰鬥隊以M60A3戰車及M113運輸車，採分進方式對登陸的共軍發起步戰協同攻擊，殲滅花蓮港區多數共軍；緊接著，F-16戰機對逃竄的共軍實施空中攻擊。



CM22迫砲車最後以火力延伸射擊，打擊退卻的共軍，再由AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機持續向逃散的共軍火力追擊，完成戰場掃蕩。



花防部官員指出，演練全程除了AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機模擬遭敵追熱飛彈攻擊，發射熱焰彈反制外，並運用鈦雷、空包彈、TNT炸藥、煙幕罐等輔助，在空軍第5聯隊、航特部602旅協力空中兵力支援下，擬真戰場景況，以驗證操演部隊地空聯合作戰等能力。



花防部機步營第一連上尉連長林暉閔為此次操演活動的部隊長，他受訪時表示，若遇上威脅，部隊集結時間白天為15分鐘、夜間25分鐘，整裝完畢後可以前往迎敵。（編輯：林興盟）1070130





春節即將到來，國軍展現戰備能力，花東防衛指揮部30日模擬花蓮港遭到共軍襲擊，偵搜組編組輕型戰術輪車及機車，分沿兩路實施威力搜索，驅離敵軍警戒人員。中央社記者裴禛攝 107年1月30日

春節即將到來，國軍展現戰備能力，花東防衛指揮部30日模擬花蓮港遭到共軍襲擊，航特部出動AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，發射熱焰彈反制敵軍追熱飛彈攻擊，配合步戰協同攻擊，完成戰場掃蕩。中央社記者裴禛攝 107年1月30日