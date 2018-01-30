無懼共軍擾台 空軍展戰備讓民安心過年

春節即將到來，國軍展現戰備能力，空軍第七飛行訓練聯隊30日在台東志航基地進行聯合作戰操演，圖為P-3C反潛機投放熱焰彈，進行戰術動作。中央社記者裴禛攝 107年1月30日

（中央社記者呂欣憓台東30日電）中共解放軍機艦近來頻頻擾台，國軍展現戰備能力，空軍今天在台東志航基地由P-3C反潛機、F-16戰鬥機和F-5戰鬥機展現戰備能力以及整補能力，顯示國軍有萬全準備。



春節即將到來，國防部今天依慣例在春節前邀請媒體參訪空軍志航基地第七聯隊，並由第四聯隊、第六聯隊、第七聯隊共同執行「聯合作戰操演」任務，以展現空軍捍衛領空的能力與決心。



操演首先由可以掛載水雷、深水炸彈、小牛飛彈、魚叉飛彈的P-3C反潛機登場，並展示投放熱焰彈的精彩畫面，接著從嘉義空軍基地飛過來的F-16型戰機接續飛行，也以投放熱焰彈方式，展現聯合作戰效能。



聯隊接著安排了F-5型戰機模擬緊急起飛、潛力裝掛演練以及戰機起降等訓練課目，空軍並展示F-16戰機戰備整補能力如加油和必要檢查，顯示F-16隨時可支援東南部海空域的緊急狀況。



空軍司令部表示、第七聯隊除負責F-5E/F型戰機換裝訓練外，更肩負台灣東南區域空防作戰的重要任務，全體官兵均戮力奮發、勤訓精鍊，確保戰力完全發揮，讓國人都能安安心心、快快樂樂地歡度農曆新年。（編輯：李淑華）1070130





因應春節加強戰備，空軍第七飛行訓練聯隊30日在台東志航基地舉行聯合作戰操演，F-5型戰機模擬緊急起飛、潛力裝掛等演練。中央社記者裴禛攝 107年1月30日

因應春節加強戰備，空軍第七飛行訓練聯隊30日在台東志航基地舉行聯合作戰操演，由F-5型戰鬥機模擬緊急起飛演練。圖為飛行員將戰機開出機棚時，向機組人員比手勢確認。中央社記者裴禛攝 107年1月30日