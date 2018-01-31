勞基法複決公投 醫勞盟急募29萬人連署

不滿勞基法將勞工輪班間隔從11小時縮短為8小時，台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）啟動複決公投，第一階段已達標，31日再宣布將於8月前募集29萬人連署。中央社記者張新偉攝 107年1月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）不滿勞基法將勞工輪班間隔從11小時縮短為8小時，醫勞盟啟動複決公投，第一階段已達標，今天再宣布將於8月底前募集29萬人連署，目標是在年底縣市首長選舉時一併進行公投。



台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟今天上午舉辦記者會，醫勞盟理事長儲寧瑋表示，最新修正的「勞動基準法」第34條，將輪班制勞工的休息時間從至少11小時縮短為8小時，引發醫護人員與勞工抗議，恐危害全民健康。



儲寧瑋強調，若是輪班休息時間只有8小時，還得扣掉吃飯、交通時間，就算是全部拿來睡覺都不夠用。美國知名期刊「科學」（Science）也證實，輪班休息時間若不足11小時，不符合人體生理時鐘，恐影響到注意力和健康，若是大眾運輸、醫療業勞工休息不足，恐影響他人生命安全。



他表示，台灣的少子化嚴重程度已是國安問題，勞工要是過勞上班，連生小孩、照顧小孩的時間都沒有，年輕人哪敢生小孩。



儲寧瑋表示，此次修法過程中曾多次和立委、各黨團溝通，但最後仍是以行政院版本通過，因此醫勞盟決定啟動複決公投，要求刪除勞基法第34條第2項但書與第3項文字，恢復11小時輪班間隔，過去2週已募集2600份以上連署同意書，達成第一階段公投的1879份門檻，將交由中選會判定有效份數。



不過，複決公投的第二階段得累積到28萬1745份連署，才能真正啟動公投，儲寧瑋強調，希望8月底以前就能達到第二階段的連署門檻，才有機會和年底的縣市首長大選一起進行公投，可望大大提高民眾外出投票意願。（編輯：方沛清）1070131