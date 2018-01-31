/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票旅行青蛙
>rss

勞基法複決公投 醫勞盟急募29萬人連署

發稿時間：2018/01/31 11:59

最新更新：2018/01/31 13:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
不滿勞基法將勞工輪班間隔從11小時縮短為8小時，台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）啟動複決公投，第一階段已達標，31日再宣布將於8月前募集29萬人連署。中央社記者張新偉攝　107年1月31日不滿勞基法將勞工輪班間隔從11小時縮短為8小時，台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）啟動複決公投，第一階段已達標，31日再宣布將於8月前募集29萬人連署。中央社記者張新偉攝　107年1月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）不滿勞基法將勞工輪班間隔從11小時縮短為8小時，醫勞盟啟動複決公投，第一階段已達標，今天再宣布將於8月底前募集29萬人連署，目標是在年底縣市首長選舉時一併進行公投。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟今天上午舉辦記者會，醫勞盟理事長儲寧瑋表示，最新修正的「勞動基準法」第34條，將輪班制勞工的休息時間從至少11小時縮短為8小時，引發醫護人員與勞工抗議，恐危害全民健康。

儲寧瑋強調，若是輪班休息時間只有8小時，還得扣掉吃飯、交通時間，就算是全部拿來睡覺都不夠用。美國知名期刊「科學」（Science）也證實，輪班休息時間若不足11小時，不符合人體生理時鐘，恐影響到注意力和健康，若是大眾運輸、醫療業勞工休息不足，恐影響他人生命安全。

他表示，台灣的少子化嚴重程度已是國安問題，勞工要是過勞上班，連生小孩、照顧小孩的時間都沒有，年輕人哪敢生小孩。

儲寧瑋表示，此次修法過程中曾多次和立委、各黨團溝通，但最後仍是以行政院版本通過，因此醫勞盟決定啟動複決公投，要求刪除勞基法第34條第2項但書與第3項文字，恢復11小時輪班間隔，過去2週已募集2600份以上連署同意書，達成第一階段公投的1879份門檻，將交由中選會判定有效份數。

不過，複決公投的第二階段得累積到28萬1745份連署，才能真正啟動公投，儲寧瑋強調，希望8月底以前就能達到第二階段的連署門檻，才有機會和年底的縣市首長大選一起進行公投，可望大大提高民眾外出投票意願。（編輯：方沛清）1070131

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP