社會住宅包租代管 六都全面上路

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）內政部推社會住宅包租代管計畫，目前6個直轄市都已上路，共委託16家業者，提供租貸媒合與租貸住宅的經營管理，並保障中低收入戶、弱勢家庭的租屋權益，可租到低於市價、有管理的房子。



內政部8年20萬戶社會住宅政策，其中8萬戶是包租代管民間空屋。內政部今天表示，為協助解決中低所得家庭租屋不易的問題，並有效利用民間住宅資源，因此推動包租代管，目前包租代管試辦計畫已在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市開辦。



內政部表示，這項計畫以中央補助、地方執行的方式執行，今年目標是1萬戶。其中，包租的方式是由業者當二房東及管理，而代管是政府委託業者，協助媒合房東、房客簽約及代管。



內政部營建署國民住宅組長朱慶倫今天在內政部例行記者會表示，根據最新資料，已有60戶入住，包括桃園13戶、台北47戶。



朱慶倫指出，對於參與包租代管計畫的租客來說，一般戶可以市價8折到9折的價格租到房子，第一類弱勢戶、第二類弱勢戶則分別可以市價7折、5折的價格租到房子。政府另外還提供弱勢民眾租金補助。



他表示，參加包租代管計畫的房東則享有賦稅減免、每年新台幣1萬元的修繕補助。對於包租方案，還有每年最高新台幣3500元的居家安全險補助等優惠措施，鼓勵房東參與。



內政部指出，住宅法已明定房東綜合所得稅減徵規定；房屋稅及地價稅則由地方政府自行訂定減免規定。其中，台中市已於去年12月公布制定「台中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」，訂定以自用住宅的稅率課徵，而台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市等市政府也積極研訂中。



朱慶倫表示，房東方面，租屋所得稅部分，租金1萬元內免稅，超過1萬元部分，得扣60%為必要支出，其餘才報所得稅。



對於參與業者的部分，他表示，政府給予業者的誘因包括媒合費、開發費等，論件計酬。



內政部說，包租代管計畫目前先補助6個直轄市辦理1萬戶，執行3年，未來將擴大到其他縣、市辦理。有意願加入的房東及有租屋需求的民眾，可到內政部不動產資訊平台的社會住宅專區查詢（https://goo.gl/s9rpBE），或撥打1999向6直轄市政府詢問。（編輯：黃國倫）1070131