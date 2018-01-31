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姚立明：柯文哲背棄承諾 不能隨他去

發稿時間：2018/01/31 18:51

最新更新：2018/01/31 18:51

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（中央社記者陳俊華、唐佩君綜合31日電）曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明今天說，柯文哲選前從沒提過「兩岸一家親」，現在卻背棄自己價值，「不能隨他（柯文哲）而去」，會全力支持民進黨立委姚文智。

姚立明轉投姚文智陣營，柯文哲今天參訪荷蘭愛因霍芬市（Eindhoven）科技園區後接受媒體聯訪，對此回應表示，他的戰略是朋友要多、敵人要少，就算不能當朋友，也不能當敵人。最重要是彼此不要撕破臉，永遠留下以後可以合作空間。

表態參選台北市長的民主進步黨立法委員姚文智30日宣布，曾任柯文哲競選團隊總幹事的姚立明，願擔任他的競選總幹事。姚文智與姚立明下午到三立電視台錄影前，兩人共同受訪。

姚立明說，柯文哲在網路上還有一批「柯粉」，但他看過3份民調，柯文哲的泛綠支持者，已經只剩一成多，這是柯文哲自己造成的，因為柯文哲心中的價值觀，跟絕大多人不相同。

姚立明表示，他絕對不會說是「紅色柯文哲」，但若在兩岸關係上沒有價值，會隨著利益需求擺動，「這是非常危險」，柯文哲上次選舉時從來沒說過「兩岸一家親」，擔任市長後幾乎沒有遵守選前的概念，「對我來講不能繼續支持（柯文哲）」。

他也說，國民黨屆時一定會有候選人，將是三足鼎立、三分天下局面，沒有誰特別領先，重要的是參選的意志力。他舉例，西元2013、2014年時柯文哲民調落後非常多，但支持者對柯文哲有很大鼓舞，年輕人也自動幫忙，「姚文智需要的是這股熱情，需要支持者投入幫助他選」。

媒體詢問，轉向支持姚文智，是否因為姚立明妻子楊芳玲在擔任台北市法務局長時，與柯文哲有過不愉快？姚立明說，楊芳玲還在市政府時，他已經在批判大巨蛋、柯文哲的兩岸發言，「跟楊芳玲一點關係都沒有」。

姚文智表示，最重要的是價值理念，如果能說服大家，才能激起支持者燃起熱情。他一直做市政準備、各種拜訪，也會有政見出來，「全力爭取民進黨提名」，參選決心非常強烈，黨提名時大家就能看到他的決心。（編輯：李淑華）1070131

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