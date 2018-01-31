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主戰派勝 潘維剛：非奪權而是正義之聲戰勝

發稿時間：2018/01/31 20:07

最新更新：2018/01/31 20:35

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影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北31日電）反對簽行政契約的婦聯會員潘維剛今天表示，希望外界不要把此事變成「兩個女人的戰爭」；今天婦聯會的會員代表決定了自己的未來，非奪權，而是正義之聲的戰勝與展現。

被視為婦聯會「主戰派」的潘維剛與律師葉慶元、前海基會副董事長焦仁和的夫人談海珠傍晚召開記者會。談海珠是歌手張懸的母親。

潘維剛說，今天婦聯會的會員代表決定了自己的未來，這不是奪權，而是正義之聲的戰勝、正義之聲的展現。

潘維剛質疑，婦聯會主委雷倩原本說不簽行政契約，自己就要選擇離開，現在又說要守城到最後一刻，但是，雷倩忙著開記者會的同時，黨產會侵門踏戶的法律動作已經開始，雷倩並沒有去阻擋，不知道雷倩要用什麼力量面對這一切，難道要坐以待斃？

潘維剛強調，不希望大家把這個事情變成兩個女人的戰爭，這件事是大是大非、是本諸良知對歷史負責的態度，不要模糊焦點。

談海珠說，雷倩與民進黨簽的備忘錄被婦聯會大部分委員否決，雷倩是否應該為曾做的事負責？如果雷倩是負責任的態度，就應該請辭。婦聯會絕對不屈服強權，絕對不不戰而敗。

代表婦聯會底下四大基金會的律師葉慶元表示，雷倩曾指有外人介入婦聯會，還比喻「有禿鷹看到肥肉捨不得放下來」，但今天婦聯會多數代表用選票決定了誰是禿鷹，雷倩的後續作為也讓大家看得很清楚，「沒有人會相信吳三桂守得住山海關，也沒人相信汪精衛打得贏抗日戰爭」，「主張投降的人是沒資格坐在這個位子上主戰」。

另外，葉慶元說，談海珠今天在大會上提案，建議雷倩請辭主委，並且希望在2月26日前，補選婦聯會常委，不足額的部分，由會員代表來選舉，以擴大民主參與。他指出，依婦聯會章程規定，常委必須要有11到15位，但目前常委只有7到8位。但是在今天大會上，雷倩不讓這個提案有機會獲得討論，直接宣布散會。

婦聯會今天召開臨時會員代表大會，最後以28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。1070131

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