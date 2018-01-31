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高官加薪4% 人事行政總處：鼓勵人才久任

發稿時間：2018/01/31 21:46

最新更新：2018/01/31 21:46

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（中央社記者顧荃台北31日電）立法院通過軍公教加薪3%，但有立委質疑為何高官平均加薪幅度達4.15%。人事行政總處今天表示，這是考量高階公務員責任較重，並鼓勵優秀現職公務員及學術研究人才久任。

時代力量立委黃國昌下午在臉書發文質疑，總預算三讀通過，軍公教加薪3%也跟著定案，但為何是一般公務員加薪3%、高官加薪7%？根據「給與簡明表」，最高職等800俸點的「本俸」調薪幅度是7%，即使綜合主管加給與專業加給，整體薪資調幅仍然高達4.15%。且退休人員的退休金是直接以本俸乘以2，等於最高階退休人員，實質加薪超過7%。

人事行政總處晚間發布新聞稿表示，瑞士洛桑管理學院2017年世界人才報告指出，台灣人才外流、吸引人才優勢不足，因此為鼓勵優秀現職公務員及學術研究人才久任，減少高階公務員與民間企業相當層級人員待遇的落差，並維持高、低階人員間待遇差距，因此參考86年及87年軍公教加薪前例，將常務次長適用的800俸點層級，調薪幅度提高。

人事總處表示，高階公務員調薪額度較高，是考量高階公務員肩負國家政策規劃與執行的重責大任，調薪後的常務次長整體待遇，調幅略高於通案3%標準。該調薪案由人事行政總處提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議後，經行政院核定，符合法定程序。

在退休人員方面，人事總處說，本次調薪是為延攬及激勵優秀現職人員，退休人員月退休金會隨同調整，依現行公務人員退休法第9條及其施行細則相關規定辦理。（編輯：李淑華）1070131

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