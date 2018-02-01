婦聯會案 王定宇：葉俊榮應付出政治代價

（中央社記者陳俊華台北1日電）婦聯會決定不簽行政契約，民主進步黨立法委員王定宇今天說，證明內政部長葉俊榮主張溫和改革的路線失敗，這是一個政治判斷，沒有對錯的問題，但葉俊榮應該要付政治代價。



中華民國婦女聯合會昨天召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成、31票反對、1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。



王定宇今天上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。周玉蔻問，葉俊榮是否因此位子不保？王定宇說，這個業務「葉俊榮表現得不好」，昨天他原本要po臉書寫下「恭喜喔」，目前最好的處理方式，就是由不當黨產委員會認定婦聯會為「附隨組織」，資產該沒入就沒入、凍結就凍結。



王定宇表示，婦聯會的金錢「公私不分」，可以說是「跟著夫人走、跟著國母走」，內政部溫和監督的做法不能說用意不好，但婦聯會內辜嚴倬雲、蔡令怡、蔣方智怡等人的力量，遠遠大於新任主委雷倩，婦聯會是官太太俱樂部，「不能說她（雷倩）是丫環」，但在這些人心中，是被鄙視的。



周玉蔻說，之前已經傳出葉俊榮被列為內閣改組名單，更傳出將由行政院長賴清德愛將、台南市民政局長陳宗彥接任內政部長，且賴清德最近都是不公開行程，正在約談接替人選？王定宇說，國防、外交、陸委會是總統職權，賴清德不會碰，要看總統蔡英文的國際戰略布局。



他說，像是內政、財經、交通部會等，原來不是賴清德共事的班底，賴清德會先讓過去的團隊擔任副手、機要職務，培養、磨練瞭解業務，這波改組不會限於過去的團隊。王定宇認為，春節後將有變動調整（指內閣改組），但是否會到部長級，則無法預測。（編輯：林淑媛）1070201