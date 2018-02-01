婦聯會被說官夫人俱樂部 葉俊榮：能不處理嗎

（中央社記者呂欣憓台北1日電）婦聯會不簽行政契約，內政部長葉俊榮今天說，婦聯會有300多億元資產卻不透明，以前被認為是官夫人俱樂部，「我們能不處理嗎？」台灣已民主化，應受監督，會持續要求轉型。



婦聯會昨天召開臨時會員大會決定不簽行政契約，葉俊榮今天早上接受廣播節目專訪時說，去年開始內政部、不當黨產處理委員會和婦聯會的成員曾經討論過婦聯會是不是國民黨附隨組織，當時婦聯會有心解決長遠問題，在那樣基礎下，就不必認定婦聯會是不是附隨組織。



在婦聯會不簽行政契約的狀況下，內政部後續將如何因應？葉俊榮說，婦聯會前主委辜嚴倬雲、她的家人或特定人士介入導致簽不成，傷了很多核心團體成員的心，簽不成最大受害者還是婦聯會的人，這議題處理會變漫長、非常具有對立性，包括政府強勢要求提供資料，過程中有任何不當部分都要一五一十交代。



葉俊榮說，未來進入後協商時期，婦聯會的議題裡面牽涉到未來資產是不是要凍結、是不是認定為附隨組織，內政部尊重黨產會的程序和做法。



葉俊榮指出，內政部關心的是，這個民間組織但擁有300多億資產，「哪個公益團體擁有300多億現金流量？300多億扛在組織上，不是它們的福分，哪有社會團體用到300多億？」



葉俊榮說，婦聯會是一個背負這麼多財務的組織，卻不民主、不公開、不透明、不接受公共監督，運作起來零零落落，早期是寡斷，辜嚴倬雲沒點頭誰都不能做什麼，台灣已經進入民主化，背負這麼多財產的團體一定要接受監督，內政部會持續要求婦聯會修改章程，持續要求婦聯會要組織轉型，要更公開透明。



他表示，短期內不會主動撤換婦聯會主委雷倩，會在現在的基礎下做組織轉型。



葉俊榮並表示，政府沒有要清算或鬥爭意思，取之人民的資產，放在不公開、不透明、以前被認為是官夫人俱樂部的組織身上，「我們能不處理嗎？」政府是就事論事、核心解決問題，不是製造社會對立。



中華民國婦女聯合會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



不過，婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不簽行政契約。（編輯：李淑華）1070201