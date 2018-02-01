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107年度施政方針 推最低工資法及勞保年改

發稿時間：2018/02/01 17:08

最新更新：2018/02/01 17:08

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院107年度施政方針今天送抵立法院。報告指出，將推動最低工資法，另外配合國家年金改革，完善勞工保險法令規範，健全勞工保險財務，這也顯示今年將推動勞保年金改革。

據已送抵立法院的107年度施政分針書面報告指出，在勞動與衛生福利方面，為建構安全彈性的勞動制度，推動最低工資法制，健全特殊工作者工時規範，強化部分工時勞工保護，並完善就業平等法制。

另外，健全年金財務，兼顧職業衡平，以穩健漸進原則推動年金改革，確保老年經濟安全無虞，以達促進年金制度永續目標。

配合國家年金改革，完善勞工保險法令規範，健全勞工保險財務，完備勞工退休制度，加強勞工退休準備金提撥，提升勞動基金長期穩健收益，落實勞動基金監理功能。

國防方面，報告指出將周延規劃國防財力與資源，妥善配置戰備整備要務，持續調整國防組織與兵力結構，提升整體戰力；推動改良式募兵，完成兵制轉型；調整替代役制度，維護兵役公平性，鍛鍊役男軍事技能。推動國機國造、國艦國造，及武器裝備自研自製，達成國防自主及提升國防產業量能的目標。

兩岸關係部分，報告表示，將在既有歷史事實及政治基礎上，依循民主原則及普遍民意推動兩岸政策，努力維護兩岸既有機制，推動兩岸建設性交流與對話，保障民眾權益與福祉。（編輯：張良知）1070201

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