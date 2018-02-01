黨產會開鍘婦聯會 雷倩：備好第一份訴狀

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，3於去年12月29日簽署備忘錄，但婦聯會1月31日投票決議不簽行政契約，主委雷倩（圖）1日下午召開記者會，出示公文資料發表相關回應。中央社記者吳翊寧攝 107年2月1日

（中央社記者呂欣憓台北1日電）婦聯會今天遭黨產會認定為國民黨附隨組織，婦聯會主委雷倩表示，婦聯會常委會開始進入看守狀態，已經準備好第一份訴狀，「婦聯會從來都在做備戰準備」。



婦聯會昨天決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會今天隨即召開臨時委員會認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織。



婦聯會主委雷倩今天下午舉行臨時記者會，她表示，本來今天緊急召開常委會，原先要處理擇期改選問題，下午2時7分收到黨產會認定婦聯會為附隨組織的新聞報導，常委會立即緊急討論新的議題，做出決議，婦聯會常委會從現在開始進入看守狀態。



雷倩表示，未來將會處理3件事，第一，會務部分，雖然財產遭凍結，還是會盡力維持正常運作；第二，員工同仁法律保障問題，因為涉及黨產條例或促轉條例相關法律保障，會請律師協助員工。



雷倩說，第三，未來對應黨產會部分，今早由辜家推薦的宋姓律師，已經準備好第一份訴狀，「婦聯會從來都在做備戰準備」。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下四個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，投票決定不簽行政契約。（編輯：林興盟）1070201