法媒：中國M503爭議與軍方威嚇惹惱台灣

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國十字架日報網站今天刊登以「中國軍方威嚇惹惱台灣」為題的文章，報導中國在台灣周圍的海空軍事威嚇越見密集，加上近期的M503北向航路爭議，令台灣當局憂慮。



駐法代表處於1月30日舉辦說明會，向法國智庫研究員和媒體解釋兩岸之間近期的M503航路爭議，十字架日報（La Croix）記者馬洛維克（Dorian Malovic）當時也在場。



M503是一條貼近台灣海峽中線的南北向航路。2015年3月，兩岸曾達成共識，使用M503航路時，只採南向航行，且實際路徑會往西移6海里。



但中國方面今年1月4日逕自宣布啟用M503北向航路及3條銜接航路，未事先與台灣溝通，兩岸間出現新一波齟齬。



文章引述駐法代表張銘忠的說法表示，中國這些行動對台海和平是種風險，盼國際社會關注，讓中國當局好好思考這些好鬥的舉動。



文章提到，當世界的目光都聚焦在北韓的核子和飛彈威脅時，中國持續在南海、東海和台灣周邊揚威，總統蔡英文已表示要防範中國的「軍事擴張」。



文章表示，自2016年蔡總統就任後，兩岸關係就冷淡下來，過去這段時間，中國勢力逐漸在區域增長，在南海、東海都感覺得到。



文章指出，中國逐漸成為太平洋的主要勢力，在此背景下，中國與美國之間在海洋勢力上的對立還會更趨頻繁。1070203





中國大陸廈門及福州塔台4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路，陸委會要求陸方立即停止飛航行動。中央社製圖 107年1月4日

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