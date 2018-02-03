推新南向 台灣亞洲交流基金會最快3月成立

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）為推動新南向政策，由民間發起、政府支持的台灣亞洲交流基金會已成立籌備處，最快將於3月正式成立運作，促進台灣與相關國家交流，最重要的任務之一是舉辦每年的玉山論壇。



去年10月首屆玉山論壇由財團法人兩岸交流遠景基金會主辦。總統蔡英文出席開幕式致詞時力推新南向政策，並宣布將成立「台灣亞洲交流基金會」，作為關心區域未來發展重要交流平台和場域。



台灣亞洲交流基金會籌備處已於1月成立，由國立政治大學東南亞研究中心協助籌備工作。政大東南亞研究中心執行長楊昊告訴中央社記者，基金會最快將於3月正式成立運作，核心團隊約有10多人，包括專家、學者、專員等。



楊昊說，基金會最主要的任務之一就是舉辦每年10月的玉山論壇，其他任務還包括促進台灣與周邊國家的青年領袖交流。



台灣亞洲交流基金會籌備處今天發布新聞稿指出，相較於其他智庫與基金會，台灣亞洲交流基金會將聚焦東南亞、南亞與紐澳等區域，促成台灣與相關國家、區域智庫、學術社群等的對話、合作，持續深耕台灣與周邊區域的鏈結。



新聞稿進一步表示，台灣亞洲交流基金會未來盼繼續深化台灣與亞洲國家、社會的常態性交流，基金會也將針對區域共同體發展的核心議題、民間社會與非政府組織、青年領袖、智庫網絡等特定領域及機構建立創新合作關係，並透過每年辦理「玉山論壇」，打造對話平台。



基金會籌備處表示，2018年正式邁入「新南向二年」，隨著新南向政策工作計畫與5大旗艦計畫的推動，台灣與周邊國家、社會加強交流合作已見初步成果，特別是在經貿、觀光、農業、公共衛生、教育與人才培訓，以及社會網絡方面的緊密結合。



此外，政府近期也在國安會設置「新南向政策專案小組」，在行政院成立「新南向工作小組」。新聞稿指出，台灣亞洲交流基金會的設置與運作將凝聚民間社會協力推動新南向的能量，轉化為台灣與亞洲區域、國家及社會的民間交流與制度合作的架構。



政府推動新南向政策，以強化台灣與東協10國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹，以及紐西蘭、澳洲的關係。（編輯：楊玫寧）1070203