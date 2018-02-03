貓羅溪盼成塞納河 賴清德視察水環境改善

行政院長賴清德（右）、內政部長葉俊榮（右2）等人3日到南投縣視察貓羅溪水環境改善計畫，並聽取縣府工務處人員簡報。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）行政院長賴清德今天到南投縣視察貓羅溪水環境改善計畫，並肯定完成後能改變都市景觀。計畫盼將貓羅溪營造像巴黎塞納河。



賴清德由南投縣長林明溱、草屯鎮長洪國浩、民主進步黨籍立法委員林靜儀與蔡培慧、內政部長葉俊榮、經濟部常務次長王美花等人陪同，前往貓羅溪南投市流域視察水環境改善計畫、南投縣城鎮之心計畫，並聽取南投縣政府建設處、工務處簡報。



賴清德說，前瞻基礎建設計畫的「水環境建設」目標是治水、淨水、親水及水資源再利用，除經濟部水利署協助治水與營造親水環境，內政部也針對污水下水道協助淨水。



賴清德表示，在貓羅溪流域規劃的城鎮之心計畫縫合南崗工業區、南投市、中興新村等區域，還能改變都市景觀，提供良好、慢活遊憩設施，讓民眾安居樂業，「有家的認同與幸福感」。



根據建設處與工務處簡報，貓羅溪改善計畫包含自行車環狀路廊改善、會展中心及棒球場生態環境營造、市區藍帶水岸改善及公園綠地營造工程，整體以生態、景觀、活力水環境為主軸，找回居民與水環境關係，營造兼具文化、景觀與生態的南投塞納河畔。（編輯：劉政權）1070203