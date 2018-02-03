外交部拉美司長周麟 將任駐巴拉圭大使

外交部發布駐外名單，拉丁美洲及加勒比海司司長周麟將出任駐巴拉圭大使。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）外交部近期陸續發布駐外名單，其中，拉丁美洲及加勒比海司司長周麟將出任駐巴拉圭大使，駐巴拉圭大使俞大㵢將返國接任拉美司司長一職。



周麟是淡江大學西班牙語文學系學士、淡江大學歐洲研究所法學碩士、智利天主教大學歷史學博士。他過去曾任外交部中南美司副司長、中華民國駐葡萄牙副代表、駐巴拿馬大使、外交部NGO國際事務會執行長，民國106年5月接任拉美司司長。



行政院1月底核定，周麟調任駐巴拉圭大使，原駐巴拉圭大使俞大㵢則回國接任拉美司司長一職，這項人事調動自實際到職日起生效。俞大㵢於104年10月抵任駐巴拉圭大使，巴拉圭是中華民國在南美洲唯一的邦交國。



此外，外交部近期人事調動還包括張秀禎接任NGO國際事務會副執行長，原NGO國際事務會副執行長林昭宏預計調任駐聖克里斯多福及尼維斯大使館參事。



時任外交部公眾外交協調會副參事回部辦事的張秀禎在民國105年10月借調到行政院，擔任副發言人。歷練一年多後，張秀禎去年底請調回外交部，並於1月29日正式接任NGO國際事務會副執行長；行政院副發言人一職則由曾任高雄市新聞局長的丁允恭接任。（編輯：林興盟）1070203