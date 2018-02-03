/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL太平山美股小港氣爆

花蓮凌晨規模逾4連兩震 最大震度5級

>rss

王世堅籲送柯P去台東馬偕 洪耀福笑了

發稿時間：2018/02/03 19:25

最新更新：2018/02/03 19:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨台北市議員王世堅今天呼籲，要成全台北市長柯文哲服務台東偏鄉的心願。民進黨秘書長洪耀福在台下笑出來；洪耀福說，台北市長的提名，黨中央沒有預設立場或結果。

洪耀福今天出席「2017-2018歲末送暖公益活動」小英之友會全國同步公益活動。

柯文哲日前曾說，如果年底選不上台北市長，應該也回不了台大醫院，他已想好了，要去台東馬偕醫院當一名普通醫師。

王世堅今天出席小英之友會活動，他呼籲大家「你的一票決定台東偏鄉醫療的未來，請你成全柯文哲服務台東偏鄉的心願」。坐在台下的洪耀福笑了出來。

王世堅說，「要換人啦！換市長啦！」；台下民眾也大叫「要換人啦」。

民進黨內，立委姚文智已表態爭取台北市長提名，前副總統呂秀蓮日前也表示有意角逐台北市長。

洪耀福會後受訪表示，選舉對策委員會(簡稱選對會)對於台北市或新北市的市長提名還沒有啟動討論，黨中央沒有預設立場，態度也一致，不管是黨內前輩或是年輕的優秀同志，只要有意參選，黨都樂觀其成，也希望他們能爭取民眾的支持。

洪耀福說，最後黨會傾聽各方的意見，衡諸當時的情勢，做出一個對民進黨、對台灣最好的決定。

至於柯文哲在歐洲議會演講時提到「台北價值」，這是否回答了總統蔡英文要求他說明的「台灣價值」？

洪耀福表示，關於柯文哲這番言論，民進黨會再進一步理解。他指出，蔡總統講的「台灣價值」非常清楚，這也反映了民進黨基層幹部長期以來堅持的想法，他想柯文哲應該會有智慧面對這個問題。

姚文智今天呼籲台北市副市長陳景峻「棄暗投明」，回到民進黨這個大家庭。洪耀福說，沒有什麼棄暗投明的問題，陳景峻一直都是民進黨的人。

另外，在嘉義市長選舉方面，嘉義市議長蕭淑麗宣布退出國民黨，以無黨籍身分參選，讓國民黨出現分裂局面。

新北市長朱立倫表示，這結果令民進黨高興。洪耀福回答媒體詢問時反問「你看我有高興的樣子嗎？」

洪耀福指出，民進黨在嘉義市已提名現任市長涂醒哲，涂醒哲也很努力做出政績，民進黨會步步為營、爭取人民支持，不會因為國民黨提名出狀況就幸災樂禍。（編輯:溫貴香）1070203

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP