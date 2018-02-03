王世堅籲送柯P去台東馬偕 洪耀福笑了

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨台北市議員王世堅今天呼籲，要成全台北市長柯文哲服務台東偏鄉的心願。民進黨秘書長洪耀福在台下笑出來；洪耀福說，台北市長的提名，黨中央沒有預設立場或結果。



洪耀福今天出席「2017-2018歲末送暖公益活動」小英之友會全國同步公益活動。



柯文哲日前曾說，如果年底選不上台北市長，應該也回不了台大醫院，他已想好了，要去台東馬偕醫院當一名普通醫師。



王世堅今天出席小英之友會活動，他呼籲大家「你的一票決定台東偏鄉醫療的未來，請你成全柯文哲服務台東偏鄉的心願」。坐在台下的洪耀福笑了出來。



王世堅說，「要換人啦！換市長啦！」；台下民眾也大叫「要換人啦」。



民進黨內，立委姚文智已表態爭取台北市長提名，前副總統呂秀蓮日前也表示有意角逐台北市長。



洪耀福會後受訪表示，選舉對策委員會(簡稱選對會)對於台北市或新北市的市長提名還沒有啟動討論，黨中央沒有預設立場，態度也一致，不管是黨內前輩或是年輕的優秀同志，只要有意參選，黨都樂觀其成，也希望他們能爭取民眾的支持。



洪耀福說，最後黨會傾聽各方的意見，衡諸當時的情勢，做出一個對民進黨、對台灣最好的決定。



至於柯文哲在歐洲議會演講時提到「台北價值」，這是否回答了總統蔡英文要求他說明的「台灣價值」？



洪耀福表示，關於柯文哲這番言論，民進黨會再進一步理解。他指出，蔡總統講的「台灣價值」非常清楚，這也反映了民進黨基層幹部長期以來堅持的想法，他想柯文哲應該會有智慧面對這個問題。



姚文智今天呼籲台北市副市長陳景峻「棄暗投明」，回到民進黨這個大家庭。洪耀福說，沒有什麼棄暗投明的問題，陳景峻一直都是民進黨的人。



另外，在嘉義市長選舉方面，嘉義市議長蕭淑麗宣布退出國民黨，以無黨籍身分參選，讓國民黨出現分裂局面。



新北市長朱立倫表示，這結果令民進黨高興。洪耀福回答媒體詢問時反問「你看我有高興的樣子嗎？」



洪耀福指出，民進黨在嘉義市已提名現任市長涂醒哲，涂醒哲也很努力做出政績，民進黨會步步為營、爭取人民支持，不會因為國民黨提名出狀況就幸災樂禍。（編輯:溫貴香）1070203