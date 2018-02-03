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總統：年改一定要做 是這一代最重要責任

發稿時間：2018/02/03 19:38

最新更新：2018/02/03 19:54

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總統蔡英文（前中）3日由屏東縣長潘孟安（前右）等人陪同，前往車城鄉福安宮參拜祈福。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日總統蔡英文（前中）3日由屏東縣長潘孟安（前右）等人陪同，前往車城鄉福安宮參拜祈福。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）總統蔡英文今天上午參加屏東熱帶農業博覽會開幕，下午到車城鄉福安宮、潮州鎮昭靈宮參加揭匾儀式，蔡總統指出，年金改革一定要做，是這一代最重要的責任，請鄉親支持改革。

蔡總統今天由屏東縣長潘孟安及民進黨立委蘇震清等人陪同，分別前往福安宮和昭靈宮為廟宇揭匾，她致詞指出，政府做年金改革，很多人有被剝奪的感覺，但這件事情一定要做，讓國家的財政做合理分配，有更多資源照顧下一代，「這是我們這一代人最重要的責任，請鄉親支持改革」。

蔡總統表示，景氣已經往上走，經濟好轉了，就要加快投資與建設，尤其是公共基礎建設，給下一代更好的環境，蔡總統也提到長照2.0，希望能普及到各角落。

除了為廟宇揭匾外，蔡總統還到東港鎮參加台灣保生大帝信仰總會的會員大會，蔡總統感謝保生大帝信仰總會，以民間宗教力量與梵諦岡進行研討會，維持宗教交流及和諧。（編輯：卞金峰）1070203

屏東熱帶農業博覽會3日開幕，總統蔡英文（中）應邀參加，欣賞Hello Kitty彩稻田，屏東縣長潘孟安（左）也送總統Hello Kitty玩偶。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日屏東熱帶農業博覽會3日開幕，總統蔡英文（中）應邀參加，欣賞Hello Kitty彩稻田，屏東縣長潘孟安（左）也送總統Hello Kitty玩偶。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日
總統蔡英文（左6）3日在屏東縣長潘孟安（左5）等人陪同下出席屏東熱帶農業博覽會開幕式，欣賞Hello Kitty彩稻田，邀請全國鄉親到熱博走春。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日總統蔡英文（左6）3日在屏東縣長潘孟安（左5）等人陪同下出席屏東熱帶農業博覽會開幕式，欣賞Hello Kitty彩稻田，邀請全國鄉親到熱博走春。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月3日
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