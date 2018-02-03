洪耀福:台灣再贏一次 反改革力量才死心

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，2018年選戰「要讓國民黨再輸一次，讓台灣再贏一次」，這些反對改革力量才會死心，共產黨徹底了解台灣民心真正的走向，台灣才能真正長治久安。



洪耀福今天與媒體分析2018選戰總體情勢，他說，年底這場選舉，雖然是地方政權的選舉，但有其歷史意義，要讓人民知道歷史意義在哪裡。



對於台北市長選舉，洪耀福說，「兵無常勢，水無常形」，要因敵變化而取勝，選戰是連動的，黨中央是觀照全局去思考。



外界認為，民主進步黨思考是否與台北市長柯文哲合作，其中一個考量是柯文哲會不會造成2020總統選舉的變數。不過，洪耀福今天說，柯文哲「對2020的影響力並不大」，民進黨不是從2020的角度思考台北市，而是從全國的局在思考這個事情。



他說，民進黨在2020選舉，不是考慮柯文哲的問題，「我們是考慮國民黨的問題，對我們來講，國民黨才是民進黨主要的敵人和對手」。



洪耀福指出，民進黨執政這一、兩年推動很多改革，解決很多問題，但網路上、街頭上，有反年金改革、拔菜總部或對婦聯會處理反彈的人，「其實台灣社會所謂反改革的保守力量還是很強大」。



他認為，中國國民黨的基礎沒有因為2016年選舉而潰敗，國民黨基層還是存在，社會保守反改革的力量還是很強大的，所以改革過程才會遭遇這麼多的挑戰，民進黨2018年選戰最大的意義是，如何讓反改革的保守力量死心，「要讓國民黨再輸一次，讓台灣再贏一次」，這些反對改革的力量才會死心，台灣才能真正建立長治久安。



洪耀福指出，兩岸問題也是這樣，目前僵持情況下，如果讓共產黨覺得國民黨還有復辟的可能，共產黨會繼續介入台灣的政治，「讓共產黨徹底了解台灣民心真正的走向，兩岸關係才有可能真正展開新的局面」，這對台灣來講才是真正的長治久安，所以，對民進黨而言，要從這戰略來看今年的選戰。



另外，對於總統蔡英文民調不振，洪耀福說，民進黨長期做民調，滿意度確實偏低，這是因為被改革者覺得不滿，而民進黨支持者則認為改革速度太慢、力道不夠大，「兩邊都不滿，民調困局是這樣」。



不過，他也說，民調去問是不是支持蔡總統，都超過5成，這顯示，雖然很多人對改革不滿，但仍支持蔡總統，很多人愛之深責之切。



他說，蔡總統當選時，民進黨支持度曾超過五成，這是總統勝選效應，現在慢慢回到2014年的水準，大約三成多，國民黨支持度在2016年曾跌到二成多，現在也回到約三成，這顯示，國民黨基層實力還是在，不要以為國民黨崩盤。（編輯：林興盟）1070203