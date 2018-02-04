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吳敦義苗栗授證 封提名人選四大金剛

發稿時間：2018/02/04 13:56

最新更新：2018/02/04 14:55

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國民黨主席吳敦義（中）4日參加苗栗「2018小組長聯合授證活動」，吳敦義除讚揚苗栗縣長徐耀昌表現很棒，也呼籲大家拚經濟。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月4日國民黨主席吳敦義（中）4日參加苗栗「2018小組長聯合授證活動」，吳敦義除讚揚苗栗縣長徐耀昌表現很棒，也呼籲大家拚經濟。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月4日

（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣4日電）國民黨主席吳敦義今天前往苗栗參加「2018小組長聯合授證活動」，吳敦義讚揚苗栗縣長徐耀昌表現很棒，說他是縣市長提名人選「四大金剛」之一。

國民黨苗栗縣黨部今天在苗栗市舉辦小組長授證儀式，吳敦義步入會場時，近千名黨員、支持者高舉雙手呼喊「吳主席加油、國民黨加油」。

吳敦義致詞表示，為了回報客家鄉親對國民黨的支持，針對年底5合1選舉，在第一波提名縣市長人選時，就把爭取連任的苗栗縣長徐耀昌列入其中，加上南投縣、彰化以及連江縣的提名人選，可說是國民黨「四大金剛」。

吳敦義指出，國民黨在年底大選中，已經執政的縣市必須穩穩把握，這一屆未執政的縣市，要多贏幾個回來，只有強大自己之後，2020年才會比較有機會，重新取得執政權。

吳敦義細數前總統馬英九執政期間，民國97年至105年，境外來台觀光人口從384萬人次增加到1043.9萬人次，可說是每年增加100萬人，全都仰賴和平穩定的兩岸關係，「對中華民國、對拚經濟」才有幫助。

吳敦義表示，「現在的改革太兇、太狠了」，國民黨堅持的政策始終是正確的，其中包含廉能而有效率的施政、帶領國人拚經濟、社會和諧不製造世代與勞資的衝突以及最重要的「九二共識、一中各表」等原則，希望民眾支持，再造一個「繁榮均富的經濟」。（編輯：張銘坤）1070204

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