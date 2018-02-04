租賃住宅條例6大保障 6/27上路

（中央社記者劉麗榮台北4日電）內政部表示，「租賃住宅市場發展及管理條例」將於今年6月27日上路施行，提供租賃雙方6大權益保障，包括租稅優惠、專業諮詢、包租代管等，希望創造房東、房客、產業三贏。



「租賃住宅市場發展及管理條例」已於去年12月27日經總統蔡英文公布，內政部說，將於今年6月27日施行，內政部目前已依據該條例授權規定，進行12項相關子法及配套措施的研擬作業，以落實執行租賃條例，營造友善租屋環境。



內政部地政司副司長王成機指出，租賃專法提供租賃雙方6大權益保障，首先是強化租賃雙方權利義務關係，明訂房客押金負擔不得逾兩個月租金總額，租約消滅返還住宅時，有退還押金或賸餘押金的保障；並規定房東應說明負責修繕項目，未於期限內修繕，得由房客自行修繕並請求償還費用；遺留物處理得由押金扣除處理費用等。



其次是保障房客獲得真實租屋廣告資訊，王成機說，租賃專法除規範房東有提供真實資訊義務外，並賦予受託刊登租屋廣告的媒體經營者應查證租賃住宅的面積、屋齡、樓層別及法定用途；此外，遇有租賃糾紛涉，租賃雙方可向直轄市、縣市不動產糾紛調處委員會申請免費調處租賃爭議，由政府扮演公正專業第三人處理糾紛。



王成機說，為保障個人房東權益，內政部鼓勵房東透過專業代管或包租服務處理繁雜的租屋事務，提供每屋每月新台幣6000元租金所得稅免稅、月租金6000元至2萬元部分之必要損耗費用53%的扣除額，並授權各地方政府因地制宜提供的地價稅及房屋稅減徵。



王成機表示，透過建立包租代管專業服務制度，營造友善租屋環境及穩定租賃關係，有效減少租賃糾紛，建立包租業（先承租再轉租並管理）、代管業（代為管理）專業服務制度，同時也建立租賃住宅管理人員專業證照制度。創造房東出租放心、房客居住安心、產業經營用心的三贏局面。（編輯：蘇志宗）1070204