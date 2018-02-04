翁章梁：若當嘉義縣長 成立新農業委員會

（中央社記者顧荃台北4日電）民進黨嘉義縣長初選參選人翁章梁今天表示，若當選嘉義縣長，將協助青壯農民，成立「新農業發展委員會」，發起新農業運動。



民進黨今天下午舉辦2018嘉義縣長初選電視政見發表會，由民視直播，媒體人鍾年晃、徐千惠與談提問。由於嘉義縣長初選參選人張明達沒有意願參加電視政見發表會，今天僅翁章梁參加。



翁章梁表示，在農業發展上，近年有些青壯農民租賃土地從事農業耕作、畜牧養殖與魚塭生產等工作，重視食安與生產履歷，如果他當選，將成立「新農業發展委員會」，發起新農業運動，幫助青壯農民解決資金、技術、行銷與農業保險等問題。



翁章梁說，嘉義還有青壯人口外流，造成老人照顧問題，政府推出長照2.0後，在嘉義縣有照顧空間不易解決及NPO（非營利組織）量能不足的問題；他若當選，將馬上討論解決空間的問題，並親自邀請北部NPO到嘉義設點。在照顧健康老人方面，則會發展社區能量，就近照顧長者。



由於翁章梁曾擔任嘉義縣社會局長11年，被問及多年來沒解決的老年人口過高問題，當縣長要如何解決時，翁章梁回應，嘉義老化比率高，是因為年輕人外流跟少子化，歷屆縣長都有努力，他將繼續發展工業區、成立新農業發展委員會，吸引年輕人回鄉；並幫助年輕人解決教育、托育問題，穩固經濟基礎，促進生育。



提到嘉義縣前縣長陳明文，翁章梁力讚他終結地方派系，著重嘉義縣整體發展；現任縣長張花冠則是善用媒體，讓台灣看到嘉義。他未來的重要工作，就是讓政黨政治在嘉義生根。



他說，過去他跟張花冠互動良好，並曾辭去嘉義縣社會局長的工作，幫張花冠助選，彼此間沒有心結；張花冠這次沒有支持他參選，但民主社會每個人都有各自欣賞的對象，通過初選後，他會爭取張花冠支持，共同對抗國民黨。



他表示，很遺憾他的對手今天沒有出席，放棄對話跟辯論的機會，未來若是他代表民進黨參選，邀請張明達擔任競選總幹事或競選顧問「這個可能性是存在的」；初選若是他落敗，也會盡其所能的幫助張明達。



翁章梁呼籲，泛綠選民應注意國民黨介入民進黨初選的狀況，這嚴重違反政黨民主跟民主政治，他一定會守護嘉義跟台灣民主，不讓國民黨介入民進黨初選、黑金復辟。（編輯：蘇志宗）1070204