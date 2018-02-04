公務人員休假以時計算 銓敘部同意

（中央社記者劉麗榮、邱柏勝台北4日電）民眾在國發會提點子平台連署，建議修改公務人員休假計算單位。人事行政總處日前回應，銓敘部已預告修正公務人員請假規則，將休假計算單位由「半日計」改為「得以時計」。



有民眾去年在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議修改「公務人員請假規則」第10條第1項後半段「每次休假，應至少半日」的規定，改為休假得以（小）時計，使更能彈性運用休假時間。



提案者表示，根據公務員的休假制度，政府規定必須以半天為單位，但在勞基法中，勞工的特休假並無如此規定，勞工特休假可以小時計算，只要經過勞資雙方協商同意就可。



因此，提案者認為，目前絕大多數公務人員請假作業已經網路化，以線上系統申請請假，請假時數、日數可以自動核算，不會多增人事人員負擔。



對於提案的影響，提案者表示，這項提案無經費需求，不會多增國家財務支出。



這項提案在去年12月15日成案後，主責機關最晚需在今年2月15日前回應。對此，行政院人事行政總處於1月30日回應，銓敘部已預告修正公務人員請假規則，為增加休假運用彈性，將休假計算單位由「半日計」改為「得以時計」。



銓敘部公告公務人員請假規則第10條、第19條條文修正草案，並指出，因應少子女化趨勢與家庭結構改變，滿足照護子女需求，擬具此修正草案。



人事行政總處副人事長懷敘表示，公務人員請假規則由考試院、行政院令會銜發布，該法規由銓敘部主管，提點子平台上的意見已轉供銓敘部參考，經銓敘部評估研議後認為可行，因此已於1月底預告修正公務人員請假規則部分條文。（編輯：李淑華）1070204