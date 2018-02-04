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李凈瑜出發前往聯合國報告李明哲處境

發稿時間：2018/02/04 21:42

最新更新：2018/02/04 21:57

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台灣人權促進會秘書長邱伊翎（左）、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧（右）、非政府組織工作者李明哲太太李凈瑜（中），受到聯合國特別人權機制中的「強迫及非自願失蹤工作小組」的邀請，4日晚間出發再次前往聯合國報告李明哲目前的處境。（圖取自台權會臉書 www.facebook.com）台灣人權促進會秘書長邱伊翎（左）、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧（右）、非政府組織工作者李明哲太太李凈瑜（中），受到聯合國特別人權機制中的「強迫及非自願失蹤工作小組」的邀請，4日晚間出發再次前往聯合國報告李明哲目前的處境。（圖取自台權會臉書 www.facebook.com）

（中央社記者范正祥台北4日電）非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜受到聯合國特別人權機制中的「強迫及非自願失蹤工作小組」的邀請，今天晚間將搭機從桃園機場出發，再次前往聯合國報告李明哲目前的處境。

台灣人權促進會今天晚間發布訊息，「台權會秘書長邱伊翎、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、李明哲太太李凈瑜，剛剛已出發前往聯合國。」

同步刊登在台權會臉書的貼文指出，「我們又要去聯合國報告了」。

台權會臉書貼文表示，受到聯合國特別人權機制中的「強迫及非自願失蹤工作小組」的邀請，再次去向他們報告李明哲目前的處境。「我們將搭乘2/4晚上11:45的飛機，從桃園機場第一航廈出發。」

貼文中指出，李明哲現在仍處於無法與外界聯繫的狀態。今年，適逢中國在聯合國的「普遍定期審查」（Universal Periodic Review），台權會呼籲聯合國其他會員國，共同譴責中國不斷侵犯「人權捍衛者」的人權，特別是「外國人」的部分。

台權會呼籲，持續關注李明哲案。今年3月19日，李明哲被中國強迫失蹤及任意逮捕，就要滿一週年。李明哲救援大隊也會舉辦相關活動。

李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，2017年11月28日一審宣判，李明哲被判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，他當庭表示不上訴。李明哲日前被移監到湖南赤山監獄。1070204

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