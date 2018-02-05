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M503爭議 近千名台生買不到返台過年機票

發稿時間：2018/02/05 12:45

最新更新：2018/02/05 12:45

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（中央社記者王承中、陳俊華台北5日電）國民黨團書記長李彥秀今天說，台商、台生返台過年是最基本要求，不應成談判Ｍ503航線籌碼。台灣學生聯誼總會會長邱榮利表示，仍有近千名台生未買到返台過年機票。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，譴責中方片面啟動M503，政府已做完全準備，協助台商、台生回台。

大陸東方航空與廈門航空日前宣布取消春節加班機，並指台灣罔顧台商權益。交通部則回應，兩家航空公司在兩岸未溝通前，使用對安全有威脅的航路，取消加班機對安全是加分。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、國民黨籍立委陳學聖上午在立法院召開「搞什麼飛機， 台商返鄉人在冏途」記者會，並邀請台灣學生聯誼總會總會長邱榮利與會。

李彥秀表示，捍衛飛安跟國安是政府的責任，蔡政府面對中共片面啟用M503航線，應提出更好的談判籌碼，台商、台生返鄉過年應是最基本的要求，不應成為跟對岸談判的籌碼， 凸顯出蔡政府在面對兩岸議題，至今還拿不出具體解決的方法。

陳學聖表示，蔡政府面對中共軍機三番兩次的繞台，沒有一點作為，現在卻大動作處理兩岸春節加班機，「該硬時不硬，該軟時不軟」。

他說，台灣應對M503拿出態度，但不能拿石頭砸自己的腳，蔡政府可以選擇任何時間減班、停班，但用取消春節加班機來反制，只是讓要回鄉過年的台灣人不便，只是制裁自己人，希望蔡政府懸崖勒馬。

邱榮利說，根據台灣學生聯誼總會調查，目前有仍有將近1000名在大陸求學的台生還未買到回台過年的機票，很多台生向他反映，原本訂的機票被取消，現在不知該何去何從。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪告訴中央社記者，中國政府片面啟動M503是違反國際間的航線作業，也牽涉台灣的國防、民航安全，政府已經發表嚴厲譴責，希望中國政府能就航線問題理性溝通。

劉櫂豪說，台灣政府如果面對這樣侵害主權的事還毫無作為，影響層面會更大，政府也已經做完全準備協助台商、相關人員回台。國民黨在這時候應該譴責中國政府粗暴的作為，而不是附和中國這樣威脅的動作。（編輯：李淑華）1070205

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