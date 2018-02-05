退休後要幹嘛 彭淮南：整理資料

中央銀行總裁彭淮南5日表示，他退休是退而休息，在央行服務40多年，資料很多，退休後必須要把資料整理好。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中台北5日電）中央銀行總裁彭淮南今天表示，他退休是退而休息，在央行服務40多年，資料好多，退休後必須要把資料整理好。
將在25日退休的彭淮南，下午前往立法院拜會國民黨籍立法委員盧秀燕。
彭淮南受訪表示，因為他的任期即將屆滿，今天特地來向盧秀燕辭行，感謝盧秀燕過去對中央銀行的支持，以及對他個人的指教，希望未來盧秀燕能繼續支持中央銀行。
至於退休後要做什麼，彭淮南說，他是退而休息，他在央行服務40多年，資料很多，退休後必須要把資料整理好。
媒體詢問是否會當央行顧問，彭淮南說，還沒有人請他，怎麼能自己先說要不要做？
另外，正在爭取台中市長選舉提名的盧秀燕則稱讚彭淮南多年來對國家的貢獻，未來她若當選台中市長後，希望彭淮南能繼續給她建議。彭淮南說，「不敢當，我想妳會做得很好。」
媒體追問彭淮南是否會幫盧秀燕站台，彭淮南則說，他必須要保持行政中立。而對於其他政策問題，彭淮南只說要由新總裁回應。（編輯：趙蔚蘭） 1070205
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