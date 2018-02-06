中正預校國中部復招 擬成立國防幼年學校

國防部6日舉行例行記者會，中正國防幹部預備學校校長陳嘉生少將說明中正預校國中部復招規劃。中央社記者王飛華攝 107年2月6日

（中央社記者呂欣憓台北6日電）國防部官員今天表示，停招14年的中正預校國中部今年恢復招生，預計招收250人，將著重於雙語教學，國防部未來目標是成立國防幼年學校，不過要先克服法規和選址問題。



國防部人事參謀次長室次長傅正誠中將在今天的國防部記者會中表示，國防部為奠定長遠基層軍官補充政策，與軍事教育向下紮根目的，規劃於107學年度恢復中正預校「國中部」，招收國中部學生，著重「雙語」課程，以提升國軍未來「長役期」初官來源與素質。



傅正誠表示，中正預校國中部107學年度規劃招收250名未滿15足歲的國小男性應屆畢業生，辦學著重於「雙語教育」、「品格教育」及「探索教育」等三大特色。



中正預校校長陳嘉生少將表示，預校國中部將著重雙語教學，今年將採甄選入學制，報名後參加智力測驗，加分為英語能力測驗與體適能獎章。



陳嘉生說，學生入學後，學雜費、食宿、服裝、健保等費用減免，每月領取薪津新台幣6255元，教、寢室配冷氣以及享軍人就醫福利待遇，語言部分搭配中外師，中師以學科為主，外師實施語言情境教學。



國軍目前正規軍官養成機制為中正預校畢業後，就讀三軍官校或國防大學，隨後至部隊服務，中正預校在2004年以前，曾招收「國中部」，不過傅正誠說，由於該年遇到國防轉型，因而改制停招。



傅正誠說，其實國防部一開始是計畫成立「國防幼年學校」（等同國中），但因來不及在107年預算提出，所以先復招中正預校國中部，這樣預算編列就不會有問題，未來目標還是要成立國防幼年學校，不過要先克服法規和選址問題。（編輯：李信寬）1070206



