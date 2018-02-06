海基會：盼兩岸兩會更高層級互動

（中央社記者繆宗翰台北6日電）海基會副秘書長兼發言人管安露今天表示，希望繼續拓展兩岸交流管道，會積極推進組團赴陸及陸方組團來台參訪的可能；也希望兩岸兩會有更高層級互動，具體細節會妥善因應規劃。



海峽交流基金會6日中午舉行年終媒體餐敘。管安露在接受媒體記者訪問時作上述表示。



管安露指出，海基會是交流服務的單位，要透過協商、對話才能有效溝通。這一年多來，陸方片面終止協商，造成雙方事務性處理困難。海基會今年還是持續希望能夠組團、參團赴陸，兩岸以事務性團體方式交流，拓展交流管道。



她表示，海基會處理的是兩岸人民最基本的事務性要求，無論是文書驗證、送達、協助法務部兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議等事務，都需要兩岸技術性、事務性協商。若陸方能繼續維持過去暢通的溝通管道，兩岸問題能更順暢解決。



管安露說，希望陸方能正視兩岸人民事務性往來及日常生活需求，盡速與海基會技術性、事務性協商。



另外，中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍昨天晚間出席活動時透露，現任海峽兩岸關係協會會長陳德銘應會留任。對此，管安露表示，有關中國大陸內部人事，海基會不予置評。



但她提到，當然希望兩岸兩會（海基會與海協會）能有更高層級互動，以開放態度來希望對方有善意回應，具體細節會妥善因應規劃。



有記者追問，海基會是否考慮邀請中國大陸高層或海協會長來台訪問。管安露說，這部分牽涉政策問題，還需要更進一步協商，無法立即說明。（編輯：張淑伶）1070206