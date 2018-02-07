札西慈仁：西藏要自由 聲援李明哲[影]

十餘名西藏台灣人權連線成員與支持者，7日冒雨披著西藏雪山獅子旗，騎自行車到達台北自由廣場，為「為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」活動發聲。中央社記者施宗暉攝 107年2月7日

（中央社記者范正祥台北7日電）西藏台灣人權連線今天舉辦「為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」活動，理事長札西慈仁說，人權不分你我，不只西藏要自由，也要聲援包括非政府組織工作者李明哲等人。



身兼在台藏人福利協會會長的札西慈仁在中正紀念堂自由廣場舉行記者會，做了以上表示。



包括札西慈仁在內十餘位活動參與者，今天藉由騎腳踏車的方式，沿著二二八公園、自由廣場、立法院大門等人群較多的定點，高呼「西藏要自由」、「西藏要人權」、「西藏，是西藏人的」，向公眾說明西藏目前狀況並呼籲世人重視維護人權。



札西慈仁表示，西藏人未能享有人權，他身為流亡藏人，在台灣喊「西藏要自由」，不會有事。但如果是西藏人在西藏喊出這樣的訴求，就有性命危險。



他強調，「為西藏自由而騎」，這項活動的宗旨，不只為了西藏，也為所有人權遭受迫害的人，包括李明哲和二二八事件的受難者，「人權不分你我，也不分國籍。」



對於李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，2017年11月28日一審宣判，被判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，札西慈仁指出，李明哲無罪，要關心聲援。



活動主辦單位西藏台灣人權連線說明，「為西藏自由而騎」是札西慈仁在2011年發起的活動。2016年開始，西藏台灣人權連線正式籌備成立，「為西藏自由而騎」的活動也變成藏台連線每年在「310西藏抗暴日」前的「暖身運動」。



札西慈仁認為，「為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」，Cycling更有循環、不止的意思，因此這活動也代表著「將會持續不斷的為西藏自由人權而努力」。



活動主辦單位表示，2018年「為西藏自由而騎」從今天開始，每個星期三舉行，包括2月14日、2月21日、2月28日、3月7日，持續到「310西藏抗暴日」前。（編輯：李淑華）1070207



