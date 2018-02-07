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關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
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賴揆花蓮勘災 赴雲門翠堤外圍聽取簡報

發稿時間：2018/02/07 15:04

最新更新：2018/02/07 15:13

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花蓮6日深夜發生規模6.0地震，造成七星潭大橋橋面龜裂，行政院長賴清德（前左2）7日由花蓮縣長傅崐萁（前右2）陪同前往現場勘災。中央社記者吳家昇攝　107年2月7日花蓮6日深夜發生規模6.0地震，造成七星潭大橋橋面龜裂，行政院長賴清德（前左2）7日由花蓮縣長傅崐萁（前右2）陪同前往現場勘災。中央社記者吳家昇攝　107年2月7日

（中央社記者顧荃台北7日電）花蓮地震災情嚴重，部分媒體指行政院長賴清德勘災，刻意避開受災嚴重的雲門翠堤大樓，行政院發言人徐國勇今天澄清，賴清德親赴雲門翠堤等坍塌大樓外圍聽取救災簡報，為救災人員打氣。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區多處大樓坍塌及道路龜裂災情，國軍與各地搜救隊趕赴花蓮協助救災，中央災害應變中心一級開設，目前4死243傷85失聯，賴清德中午趕赴花蓮勘災。

聯合報報導指賴清德花蓮勘災，刻意避開雲門翠堤大樓，東森新聞則指賴清德到統帥飯店只聽簡報後就走。行政院隨後公布賴清德新增雲門翠堤大樓勘災行程。

徐國勇下午透過媒體群組回應，總統蔡英文與賴清德在災害後第一時間前往花蓮震災現場關心、調度資源，並撥款新台幣3億元救災。

徐國勇說，賴清德親至統帥飯店及雲門翠堤等坍塌大樓外圍聽取救災簡報，並為現場救災人員打氣，盼能盡速救出所有受困人員。

徐國勇說，救災優先、分秒必爭，賴清德不敢耽誤現場救災人員工作，希望外界能以同理心，幫助受震災影響的居民盡快恢復平日生活，勿以偏頗角度評論相關救災作業。(編輯：陳永昌)1070207

花蓮6日深夜地震災情嚴重，行政院長賴清德（中）7日下午前往雲門翠堤大樓勘災。中央社記者孫仲達攝 107年2月7日花蓮6日深夜地震災情嚴重，行政院長賴清德（中）7日下午前往雲門翠堤大樓勘災。中央社記者孫仲達攝 107年2月7日
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