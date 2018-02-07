蔡總統醫院探視震災傷患 陸客說謝謝總統[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北7日電）花蓮發生規模6.0地震，總統蔡英文今天前往花蓮慈濟醫院，只見她輕撫病患的手，安慰他們；蔡總統遇到來台自由行受傷陸客，她當場指示海基會協處，陸客說「謝謝總統」。



花蓮昨天深夜發生強震，蔡總統立即指示「救人第一，全力支持花蓮」。



蔡總統今天一早到花蓮的前進指揮所、花蓮縣災害應變中心、慈濟醫院以及受災嚴重的雲門翠堤大樓，並且下令，請搜救人員在注意自己安全為前提下，絕不放棄任何救人和救災的機會，現場的物資及人力運用，尤其是重型機具的調度和需求，行政院及國防部要全力協助。



蔡總統並告訴花蓮縣長傅崐萁，中央會給花蓮縣政府百分之百的協助。後續的災民安置及救治，以及災後重建的部分，請行政院、軍方及衛福部等相關單位協助花蓮縣政府，盡全力提供災民所需。包括水、電、瓦斯、公路、鐵路等基礎設施，請各單位徹底檢視，以最短時間修復，全力讓人民生活早日回復正常。



蔡總統到花蓮慈濟醫院探視傷患，會後根據總統府提供的影片，蔡總統握住病患的手，輕聲安慰，要病患好好休養；也安慰守候的病患母親「不要擔心，院長一定會給予最好照顧，妳要注意自己的健康」。



蔡總統還遇到從北京來台自由行環島的中國大陸旅客，醫師向蔡總統解釋，病患腳撕裂傷，剛從開刀房下來，肌肉已經縫合了，骨頭沒有傷到。



蔡總統對受傷的陸客說，「所以你們可能要在這裡一陣子了」；這名陸客也回應「謝謝總統」；蔡總統當場指示請海基會的人來探望。（編輯：李淑華）1070207