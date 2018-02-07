花蓮強震與黑鷹失聯 副總統：台灣加油

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）繼空勤總隊黑鷹直升機失聯後，昨天深夜花蓮也發生強震，造成大樓坍塌及道路龜裂。副總統陳建仁今天呼籲大家一起為失聯黑鷹、為花蓮賑災祈福、打氣，「花蓮加油，台灣加油」。



陳副總統出席國家地理頻道與外交部合作的「綻放真台灣：終極英雄」系列紀錄片首播記者會致詞時表示，透過節目可以揭開台灣消防、空勤總隊等人員工作的辛苦，少為人知的一面。



他也提到，日前失聯的黑鷹直升機，機上人員至今依舊生死未卜，希望大家一起集氣，盡快找到他們。另外，昨天花蓮也發生地震，各地救難人員已到花蓮搶救，包括消防隊、空勤總隊都投入救援工作。



陳副總統說，消防隊、空勤總隊人員等，總是盡力完成艱難任務，深深以他們為榮。他也呼籲全國民眾，一起為失聯的黑鷹、為花蓮賑災，祈福、打氣，「花蓮加油，台灣加油」。



陳副總統表示，希望外交部未來製作更多類似綻放真台灣的紀錄片，讓大家可以更認識台灣，他也向這些台灣英雄們致敬。



外交部長李大維致詞時表示，這次的紀錄片，記錄著許多台灣英雄們辛苦又危險的工作環境，以及他們的任務與使命。



他同樣也提到黑鷹失聯與花蓮地震，目前有更多台灣英雄投入救災行列，「我們非常掛心」。他呼籲大家一起守望黑鷹機組人員與乘客，以及花蓮地區的受災民眾，盼大家都能平安。



擔任中央災害應變中心指揮官的內政部長葉俊榮也抽空出席活動。他受訪時表示，出席活動的心情「相當複雜」。透過紀錄片可以讓大家了解消防員、空勤人員平常的工作環境，但另一方面，發生黑鷹失聯、花蓮地震，消防員、空勤人員仍需繼續執勤，包括他自己也要趕回中央災害應變中心坐鎮。



葉俊榮提到，昨天地震發生後，空勤總隊就出動到花蓮上空了解受災狀況，後來也與空軍合作，將搜救人員載往花蓮進行救災工作。



由國家地理頻道與外交部合作的「綻放真台灣6-終極英雄」，2月12日起連續5週播出，以獵火人、超級任務狗、植物獵人、邁向大聯盟、空中救援等5個主題，節目中的主角包括消防員、偵測犬、保存瀕危植物的植物學家、少棒球員、空勤總隊。



自民國92年起，國家地理頻道與台灣政府合作拍攝「綻放真台灣」系列紀錄片，介紹台灣一群守護民眾的英雄，目前已拍攝製作六季節目。1070207