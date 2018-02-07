花蓮地震 吳敦義捐1個月卸任禮遇金

（中央社記者謝佳珍台北7日電）花蓮地震，造成多處災情。中國國民黨主席吳敦義今天對不幸罹難者表達哀悼之意，期盼受傷民眾早日康復，他捐出1個月卸任禮遇金，並號召黨公職捐款，11日將前往花蓮慰問災民。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，花蓮縣政府已經開設一級救援應變。



吳敦義下午在國民黨中常會表示，他已致電花蓮縣長傅崐萁及縣議會議長賴進坤、地方黨部瞭解災情，並指示具有醫師背景、現任花蓮縣醫師公會理事長的花蓮縣黨部主委鄒永宏號召醫療團體協助搶救傷患，地方黨部也要提供後續救災的必要協助。



他說，期盼後續的救援工作順利進行，希望全民及不分朝野黨派，一同集氣、祈福，讓所有失聯、受困的民眾都能平安獲救；民眾也務必注意可能的餘震，確保安全。



有中常委在會中建議暫緩縣市長選舉黨內初選，吳敦義指示組織發展委員會研議。組發會主委李哲華告訴中央社記者，目前沒有初選，預計9日揭曉的台中市長初選民調結果，若黨籍立委盧秀燕、江啟臣都認為應暫緩公布就暫緩。



國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢表示，原訂11日在花蓮舉行的小組長授證活動暫停，吳敦義11日將赴花蓮慰問災民。



李明賢說，除吳敦義捐出1個月卸任副總統禮遇金約20萬元外，黨中央也會持續向黨內公職募款，捐給花蓮縣政府或相關單位。今天也有企業指名透過黨部捐款200萬元，協助賑災。



此外，國民黨中常會今天通過縣市長選舉第3波提名，提名前移民署長謝立功參選基隆市長，這是國民黨農曆年前最後一波提名。



國民黨發言人黃健豪轉述，基隆市黨內初選發生民調誤植，經過協調由謝立功出線，吳敦義在中常會肯定副主席曾永權、郝龍斌與組發會主委李哲華的協調，也肯定基隆市議長宋瑋莉的風度。（編輯：林興盟）1070207