陸願協助救援 陸委會：救災能量充足

（中央社記者繆宗翰台北7日電）對於陸方慰問花蓮地震，陸委會傍晚透過新聞稿表示感謝，並強調國內救災能量充足，目前尚無需外界援助。陸委會也與花蓮縣政府保持密切聯繫，說明政府會盡全力協助救災事宜。



行政院大陸委員會新聞稿也指出，截至7日中午為止，已知有7名自由行陸客送往花蓮慈濟醫院。其中，40歲的余姓婦人重傷病情危急；另外4人輕傷或皮肉擦傷，2人未受傷，均已妥適照料中。另有顧姓陸客等13人證件遺失，已由內政部移民署協處中。



中國國務院台灣事務辦公室今天發佈新聞稿稱，國台辦主任張志軍2月7日上午與花蓮縣長傅崐萁通電話，詳細瞭解人員傷亡、財產損失以及救災工作進展等情況。



新聞稿宣稱，張志軍在「得知災區缺少專業救災人員」後，表示願意派遣救援隊赴台。



陸委會傍晚的新聞稿則回應，政府已成立中央災害應變中心，並全力投入各項支援救災及安置災民，針對中國大陸國台辦7日中午對本次震災的慰問與關懷，陸委會已代表政府通告國台辦，表達政府感謝之意。



新聞稿也強調，陸委會與花蓮縣政府保持密切聯繫，說明政府會盡全力協助救災事宜。另經中央災害應變中心掌握瞭解，國內救災專業人力及器械等能量均充足，目前尚無需外界援助。



對於來台自由行受傷陸客，新聞稿表示，陸委會及海峽交流基金會已指派專人趕往花蓮探視，並致贈慰問金。



陸委會目前除持續掌握中國大陸人士在台受災狀況外，也協調移民署及海基會全力處理受災陸客證件遺失及家屬前來探視事宜。



新聞稿指出，目前已有1名受傷陸客家屬經政府專案許可，由小三通入境金門後，轉飛松山機場，並由海基會人員陪同趕赴花蓮進行探視。（編輯：朱建陵）1070207