花蓮地震 蔡總統應變10小時

（中央社記者葉素萍台北7日電）花蓮縣昨天深夜發生規模6.0地震，府院立即動起來，10分鐘後中央災害應變中心成立，總統蔡英文今天凌晨2時抵達總統府狀況室了解政院、軍方、花蓮狀況，一早隨即赴花蓮勘災。



花蓮6日深夜11時50分發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，以及人員傷亡。



從時間序列來看，府院在震後10小時，做了這些事：



2月6日深夜11:50 花蓮縣發生芮氏規模6.0地震，花蓮市及宜蘭縣南澳震度7級。



2月7日00:00 中央災害應變中心成立。



00:20 國防部應變中心成立。



00:42 蔡總統與行政院長賴清德通話。



00:50 賴清德抵達中央災害應變中心



01:31 蔡總統透過臉書表示政府已經全面動員救災，籲請國人同胞一同關心，也注意自身安全。



02:05 總統抵達總統府狀況室。



02:14 總統與國防部長馮世寬視訊。



02:19 總統與賴清德視訊，聽取災防科技中心簡報、內政部長報告。



02:44 總統與花蓮縣長傅崐萁通話。



06:40 總統搭乘空軍一號自松山機場出發前往花蓮縣了解災情。



07:30 總統抵達花蓮南美侖營區，聽取「第2作戰區災害應變中心簡報」。



08:00 總統前往花蓮縣消防局，聽取「花蓮縣政府災害應變中心簡報」。



08:45 總統前往花蓮慈濟醫院，探視地震受傷病患。



09:20 總統前往雲門翠堤大樓現場前進指揮所，聽取現場簡報。



總統府幕僚透露，昨晚地震時，緊急通報系統有正常發揮，幕僚都收到地震警報；國安會系統開始確認災防中心的狀況，府方透過媒體群組與總統臉書持續發布訊息，讓各界知道政府在第一時間提供的正確資訊與狀況，以穩定民心。



總統府幕僚說，蔡總統凌晨2時抵達總統府狀況室開會，與各方直接連線，「政府運作沒有因為深夜而減慢腳步」。



府方幕僚說，蔡總統與幕僚開完會，立即判斷，這是過年前重大災害，花蓮因為有交通壓力，相較於西岸，花蓮對救援物資、大型機具，有更大的壓力需求，也因為國防部應變中心已成立，再加上其他縣市救災人員已陸續進駐，總統裁示，在不打擾救災情況下，一早去花蓮勘災。



府方幕僚事後分析，總統一早就到花蓮，台灣民眾早上醒來，從媒體上發現總統已經在災區關心處理，這有助於民心安定。



府方幕僚說，原本總統勘災沒有規劃雲門翠堤大樓，是由總統府副秘書長姚人多先到雲門翠堤大樓的前進指揮所了解救援情形，經評估總統到現場不會影響救援，因此，蔡總統探視傷患後，就到雲門翠堤大樓前進指揮所、在警戒線外了解狀況，並聽取結構技師說明；蔡總統也破例停下腳步向媒體說明，為的是讓民眾了解現場狀況。



另外，蔡總統傍晚也透過臉書貼文指出「保持希望，絕不放棄，花蓮加油」。



她提到，現在花蓮的天色漸暗，還飄著雨，但無論是在災害現場的搜救同仁，或是在醫院的醫護同仁，都仍在為救災工作全力以赴。請國人同胞為他們加油，也請包括媒體朋友在內的第一線工作人員，一定要小心自身安全。（編輯：林興盟）1070207