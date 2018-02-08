花蓮地震 建築法修法擬列優先法案

花蓮強震造成雲門翠堤大樓塌陷傾斜，搶救工作8日持續進行，來自全國各地的搜救隊伍都加入搜救行列。中央社記者孫仲達攝 107年2月8日

（中央社記者顧荃台北8日電）花蓮6日深夜強震造成重大災情，內政部次長邱昌嶽今天表示，內政部擬修訂建築法，增訂第三方監造制度，將列為立法院下會期優先法案；並將討論老舊建物是否強制補強耐震。



花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮路裂樓塌等多處災情，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓等傾斜，目前已知9死269傷25人失聯。



邱昌嶽上午出席行政院院會後記者會時，媒體詢問，兩年前台南地震造成維冠大樓倒塌時，就有研議修正建築法，納入第三方監造度，一定規模的建築物在興建時需有政府或相關建築公會審查，但為何至今未完成修法？



邱昌嶽表示，因許多建築師對修法有意見，也有第三方監造的量能是否足夠問題，需要累積共識。目前建築法相關修正草案已準備完成，預計立法院下會期會送進行政院，並列為優先法案。



對於部分住商混合大樓低樓層因被改建，被稱為「軟腳蝦」，但都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）規定，要所有權人100%同意才能進行都更或補強，是否研議老舊大樓進行強制補強？



邱昌嶽回應，低樓層結構的確是有此問題，未來是否需要所有權人100%同意，可以再研議，將召集相關單位，討論老舊建物是否強制補強耐震結構。



至於過去因應台南大地震，內政部提出「安家固園計畫」，補助民國88年12月31日以前取得建照的私有住宅辦理耐震能力評估，但至今執行率不高，未來是否會鐵腕執行？



邱昌嶽說，安家固園計畫因為沒有強制力，政府只能鼓勵，執行至今只有公有建築物幾乎100%執行，民間部分則鎖定公眾使用的大型建築物，未來營業執照換照時，會要求建物強化作為。至於未來要不要全民配合耐震補強，可能要修法才能要求民眾配合，這部分涉及財產權，因此推動上困難度比較高。



行政院發言人徐國勇表示，安家固園計畫立意良善，但不少民眾擔憂若檢測出建築問題，會導致房價下跌，而不願去做，這面臨一些人民觀念、法制的問題，必須要突破。在此呼籲民眾，台灣位處地震帶上，「安全才是王道」。（編輯：蘇志宗）1070208



