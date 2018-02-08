總統關切地震救災安置 今晚夜宿花蓮

總統府發言人黃重諺8日說，因關切花蓮地震目前接受安置民眾生活狀況與最新救災進度，總統蔡英文稍後將再次前往花蓮，預計晚間將會在花蓮停留。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統府發言人黃重諺今天說，因為關切花蓮地震目前接受安置民眾生活狀況與最新救災進度，總統蔡英文稍後將排開其他行程，再次前往花蓮，預計今天晚上將會在花蓮停留。



花蓮6日深夜發生規模6.0強震，蔡總統7日一早前往花蓮第二作戰區災害應變中心、花蓮縣應變中心、花蓮慈濟醫院、雲門翠堤大樓視察。



黃重諺今天說，為了掌握最新救災狀況，今天上午11時，蔡總統在總統府內的狀況室分別與國防部副參謀總長執行官陳寶餘上將、花蓮縣消防局長進行電話會議，了解目前最近救災情形。陪同的還有總統府秘書長吳釗燮以及國安會秘書長嚴德發。



他說，在聽取花蓮縣消防局長說明目前救災情形後，蔡總統特別詢問目前失聯人數以及聯繫情況，也關心搜救儀器是否充足。對於下階段受災現場建物重建前的拆除急需大型機具，總統也指示政府團隊全力協助。



黃重諺指出，在與陳寶餘通話時，蔡總統特別關心收容處所民眾的生活狀況，包括是否有熱水淋浴以及一定的生活隔間。此外，包含特搜隊保暖及熱食的問題，總統都交代國軍全力協助。陳寶餘也向總統報告，國軍已經派遣野戰淋浴機支援，並且正在調度可供家庭使用的帳幕等設施，希望能夠充分照顧收容處所民眾的起居需求。



另外，黃重諺說，因為關切目前接受安置民眾的生活狀況與最新救災進度，蔡總統在稍後，也將排開其他行程，再次前往花蓮。



總統府發布通知，蔡總統預計下午4時前往雲門翠堤大樓前進指揮所聽取救災現況簡報，4時45分赴花蓮中華國小慰問收容民眾，6時15分前往花蓮小巨蛋體育場慰問收容民眾。



黃重諺說，花蓮地區發生強震並導致相當災害，截至目前，陸續接到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、中國大陸、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、印尼、馬來西亞、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、土耳其、英國、越南等政府以及歐盟的慰問，教宗方濟各、西藏精神領袖達賴喇嘛也致上對受災者的哀思以及對國人的祝福。



他說，包括美國、日本、新加坡、歐盟、印尼、加拿大等國政府也提出願意提供人、物力等各項可能支援，美國在台協會處長梅健華也代表美國政府向蔡總統致意。對於國際社會的溫暖關懷與支持，「我們表示由衷感謝」。



黃重諺說，也特別感謝日本安倍首相在今天致函蔡總統表達慰問，日方在稍早已經派遣7名專業人員配備高階探測儀器來台，協助搜尋可能受困的民眾。



黃重諺指出，患難見真情，在這困難的時刻，這樣的人道救援更體現台日兩方共同珍視的友情與價值。（編輯：林興盟）1070208





花蓮6日深夜地震造成災情，花蓮縣政府開放體育館當臨時收容中心。圖為被安置的小朋友在體育館內打羽毛球。中央社記者王飛華攝 107年2月8日