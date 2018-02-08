二代護照防偽升級 領務局：效力不必擔心

外交部領事事務局長陳俊賢8日在外交部例行新聞說明會表示，二代晶片護照新增多樣防偽設計，不僅讓犯罪集團難以偽造，也受到美國、歐盟肯定；使用貼上貼紙的護照「不必擔心」。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部領務局今天表示，第二代晶片護照新增新式防偽膠膜、每頁不同的隱性圖案等多樣防偽設計，不僅讓犯罪集團難以偽造，也受到美國、歐盟肯定；使用貼上貼紙的護照「不必擔心」。



一月底甫接任外交部領事事務局長的陳俊賢今天在外交部例行新聞說明會表示，一代晶片護照發行已有一段時間，就領務局的了解，台灣護照的遺失量一年大約有2萬多本，其中有部分被犯罪集團拿去偽造。



他說，根據估計，偽造的護照一本可賣到2萬美元（新台幣約58萬元），現在二代晶片護照增加多樣防偽設計，大幅增加犯罪成本，降低被偽造的可能性。



外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，製作護照防偽貼紙，貼在誤植圖樣的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。貼上防偽貼紙的晶片護照5日重新發行。



陳俊賢表示，有些民眾擔心貼上貼紙的護照使用會有問題，但他掛保證，「真的不必擔心」。新護照樣式已通知各國政府、駐華大使館與辦事處等，他呼籲國人可以放心使用二代晶片護照。



他說，已跟美國在台協會領事組官員見面，也已拜會歐盟駐台辦事處，他們都對新版晶片護照表示肯定。陳俊賢也計畫近期拜會日本駐台單位等。



領務局護照行政組組長王北平也在記者會中展示二代晶片護照的防偽設計，包括護照內頁透過螢光燈才能看到的「隱性圖案」。第一代晶片護照的內頁隱性圖案，每一頁都是相同的台北101大樓，二代晶片護照則設計每頁不同的台灣特色圖案，不僅美觀且更難偽造。



其他的防偽設計包括護照的個人資料頁，二代晶片護照的防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」，乍看之下是透明的立體圖形，但實際摸上去卻是平面；另外還增加持照人第3影像（即第3張照片），提升變造護照難度。（編輯：林孟汝）1070208



