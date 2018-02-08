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婉謝大陸救災 總統府：物資人員充足

發稿時間：2018/02/08 18:01

最新更新：2018/02/08 18:01

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（中央社記者葉素萍台北8日電）針對陸委會是否婉謝中國大陸來台救災，總統府發言人黃重諺今天表示，台灣救災的人員與物資沒有短缺，在此階段婉謝很多國家，唯一例外是日本，因為日本有高階探測儀。

總統蔡英文今天感謝世界給台灣的溫暖，她說，已經收到來自美、日、中國大陸等政府與歐盟的慰問；教宗與達賴喇嘛也對台灣致上祝福；她也感謝日本首相安倍晉三致函慰問。

黃重諺今天被媒體問到，陸委會是否婉拒大陸來台救援？他說，關於此議題，應由陸委會說明。

不過，黃重諺指出，台灣是一個相對非常發達的國家，所以，這些基本的援救，包括人員、物資上，確實是沒有短缺；很多國家也表達可以提供物資或人員，「我們也一併在這個階段婉謝」。

他說，唯一例外就是日本，主要是因為日方有台灣目前沒有的高階探測儀，所以這次有幾位日本技術人員帶著機器來協助，希望能夠儘快確認是否還有生還者或其他受困民眾，把他們解救出來。

另外，黃重諺也提到，這次花蓮震災，來台的國際旅客，包括中國旅客在內，政府第一時間在救災過程中，就由外交部、陸委會、海基會、移民署等單位，就其相關證照、旅行文件等辦理的手續，設專責小組，主動提供協助與聯繫安排。（編輯:溫貴香）1070208

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