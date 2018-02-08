婉謝大陸救援隊 陸委會：勿過度政治聯想

（中央社記者繆宗翰台北8日電）對於邀日本卻婉謝中國大陸來台救災，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，台灣一般救援隊及物資充裕，但日本可提供台灣沒有的精密探測儀器及人員，盼外界勿過度政治聯想。



中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍7日上午與花蓮縣長傅崐萁通話，並表示願意派遣救援隊赴台等。



邱垂正今天下午在例行記者會表示，行政院大陸委員會代表政府表達感謝之意。台灣救災先進，一般性救援隊、相關物資充裕，目前世界各國表達對台灣提供救援隊與相關救援物資的非常多，暫無尋求外界一般救援隊及物資援助的需要。



對於為何政府邀日本專家小組協助救災，卻婉拒陸方。邱垂正說明，日本提供的精密高階生命探測儀器及技術人員是台灣沒有的，加上只有一處地區需要探測。期盼各界能尊重中央災害應變中心的專業評估不要過度政治聯想。



邱垂正說，截至中午有4名自由行陸客在花蓮地震中罹難，5人失聯。另有6人送花蓮慈濟醫院，其中4人輕傷，2人未受傷，上述人員均已出院或在院陪同照料其他友人。



另外，有一對香港夫妻與兩名港澳人士受到輕傷，已經出院。13名陸籍人士證件遺失，也由相關單位協處中。



邱垂正表示，陸委會派專人協同中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、海峽交流基金會等單位進駐花蓮，組成專案工作小組，針對陸客醫療保險、罹難者後續處理事宜，全力提供協助，並就家屬來台等提供協處。



邱垂正說，主委張小月下午已趕抵花蓮了解災情，向罹難者致哀、探視傷者及罹難者家屬。並指示全力協助傷者、罹難者家屬後續處理事宜。



邱垂正表示，陸委會與花蓮縣政府保持密切聯繫，指派相關處室主管人員進駐花蓮。相信兩岸間都同樣重視生命至高無上人道原則，做好後續救災協處與連繫工作。希望外界不要在兩岸互動面做過多政治解讀，這樣對救災沒有意義。（編輯：馮昭）1070208