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總統訪花蓮空軍 提醒持續留意台海情勢

發稿時間：2018/02/09 11:52

最新更新：2018/02/09 18:07

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總統蔡英文（左）9日在花蓮空軍基地，慰問空軍第5聯隊基地官兵並致贈加菜金慰勉。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日總統蔡英文（左）9日在花蓮空軍基地，慰問空軍第5聯隊基地官兵並致贈加菜金慰勉。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天赴花蓮空軍基地，慰問空軍第5聯隊基地官兵；她說，這段期間由於中共軍機的活動，造成許多壓力，但空軍應對相當好；她請大家秉持同樣精神，持續留意台海情勢。

花蓮強震造成嚴重災損，蔡總統昨晚夜宿花蓮，今天一早前往花防部與官兵共進早餐，慰勉大家這段時間支援救災辛勞，並致贈加菜金；蔡總統訪視石材業者災損情形並慰勉支援救災及空軍基地官兵。

這些行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統由立法委員蕭美琴、行政院東部辦公室執行長許傳盛陪同，前往美崙工業區棟隆企業和當地石材業者座談，瞭解業者在這次震災中受到的影響與需求。

座談中，業者表示，石材業在花蓮的產值是觀光產值的2、3倍，這次強震導致石材受損破裂，但這些石材都能回收再利用，因此目前亟需合宜地點安置存放，否則將導致廠區無法運作，恐嚴重影響後續經營。

業者說，由於產業受損情形嚴重，部分業者幾乎面臨倒閉風險，因此除了破碎石材安置問題外，希望政府在貸款融資紓困、抵稅、及廢棄物運輸等問題上，也能協助工業區廠商處理，讓大家度過危機。

業者也特別向總統表示感謝，這一次有感受到政府的效率，第一時間行政院相關部會就有來花蓮了解問題。

蔡總統回應表示，在這個時候，相信大家的心情都不好受。中央政府一定會盡全力幫忙地方，也會瞭解用甚麼方法幫忙是最有效的，一起來解決問題。

總統表示，她會請行政院統籌產業需求，釐清相關問題。「現任行政院長賴清德也曾經歷過台南地震，非常能感同身受，一定會積極處理」。

另外，蔡總統也前往花蓮空軍基地，慰問空軍第5聯隊基地官兵並致贈加菜金慰勉。

蔡總統說，這段期間由於中共軍機的活動，造成我國空軍許多壓力，但空軍應對相當好，讓所有的防守與勤務都能達到國家安全的要求。蔡總統感謝大家的辛勞，針對即將到來的春節，她也請大家能夠秉持同樣的精神，「持續留意台海情勢，讓全體國人都能夠平安過節」。（編輯：蘇志宗）1070209

影片來源：總統府提供
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