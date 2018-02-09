行政院：2.1億元補助老屋健檢重建

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北9日電）行政院發言人徐國勇今天說，「安全才是王道」，呼籲民眾踴躍投入老屋健檢；內政部今年編列約新台幣2.1億元投入補助民眾辦理結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用。



徐國勇、內政部營建署代理署長王榮進今天共同召開記者會。



徐國勇指出，全台屋齡超過30年以上的住宅，有將近400萬戶，占全國800萬戶數將近一半，政府希望加速都更推動，保護民眾居住品質與安全，同時可以促進國內產業發展。



徐國勇說，蔡政府上任後，因為台南大地震的因素，所以政府提出安家固園專案，希望民眾對於老舊建築進行健康檢查。



徐國勇指出，雖然有人質疑，老屋健檢若安全，房子價值不會增加，但若有問題，也許房子價值會減損，所以很多人不太願意參加健檢；不過，「安全才是王道」，當老屋健檢能夠從事健檢，並做相關補強措施時，財產權可以確保，安全也可以確保，希望大家共同參加老屋健檢，讓居住更安全。



內政部強調，為全面推動危險及老舊建築物重建政策，今年目標推動500件重建計畫，預計至少可協助約1萬戶家園重建，並編列約新台幣2.1億元投入補助民眾辦理結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用，耐震能力初步評估每件6000至8000元、耐震能力詳細評估每件最高可補助40萬元，以及重建計畫之擬定每件補助5萬5000元。



徐國勇說，政府也有「主動協助辦理大樓建照快篩作業」，民國106年共補助約9300件，希望107年大家能夠繼續申請，因為當快篩作業完成，就知道該補強哪部分，讓安全沒有疑慮。



另外，內政部指出，對於無法取得全體所有權人同意重建的社區，因涉及不同意戶的處理、公權力行使、拆遷機制精進及民眾權益保障等議題，可改採依都市更新條例規定，由政府應迅行劃定為更新地區，只要取得過半所有權人的同意，即可啟動都更程序，並得簡化相關程序，來加速推動重建工作。（編輯：蘇志宗）1070209