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老年人多於幼年人 台灣老化指數續破百

發稿時間：2018/02/10 11:30

最新更新：2018/02/10 11:30

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（中央社記者劉麗榮台北10日電）內政部統計，台灣老化指數自106年2月起破百，代表老年人口多於幼年人口，同年12月底達105.7；而扶幼比持續下降。顯示老化、少子化現象持續，而工作年齡人口成長漸趨緩。

內政部分析近10年人口結構趨勢，幼年人口（0-14歲）比率受少子化影響，由96年底的17.56%逐年下降至106年底之13.12%，10年間減少4.44個百分點；老年人口（65歲以上）比率因平均壽命增長而逐年上升，由96年底的10.21%升至106年底的13.86%，10年增3.65個百分點；工作年齡人口（15-64歲）比率則在72.24%至74.22%間微幅變動。

統計指出，扶幼比（每百名工作年齡人口扶養的幼年人口數)由96年底24.30下降至106年底17.96，扶老比（每百名工作年齡人口扶養的老年人口數）由96年底14.13上升至106年底18.99；依賴人口（幼年和老年人口））對工作年齡人口（15-64歲者）的扶養比則由96年底38.43下降至101年底34.74低點後，即反轉上升至106年底36.95。

統計說，老化指數（老年人口數與幼年人口數之比）由96年底58.13逐年上升至106年底105.7（即每百名幼年人口所當老年人口為105.7人）。

分析指出，近年台灣人口數雖仍呈正成長狀態，但隨著老化、少子化現象持續，造成工作年齡人口成長趨緩。

統計指出，老化指數方面，106年底老化指數低於100的縣市有新竹市(66.59)、桃園市(71.16)、新竹縣(72.46)、台中市(78.68)及連江縣(86.47)，其自然增加率均為正值；高於120的縣市僅澎湖縣及金門縣之社會增加率及自然增加率均為正值外，其餘包括嘉義縣(188.11)、雲林縣(148.67)、南投縣(148.53)等8個縣市自然增加率均為負值。

統計分析，106年底幼年人口比率，以北部地區13.69%最多、中部地區13.54%次之、東部地區12.12%居第三；老年人口比率，以東部地區15.42%最多、南部地區14.84%次之、中部地區13.75%居第3；老化指數除北部地區外，其他地區均大於100，以東部地區127.29最大、南部地區124.43次之、金馬地區120.52居第三。

統計進一步分析，幼年人口比率除新竹市17.28%、新竹縣16.54%、桃園市15.16%外，其餘縣市均小於15%，以嘉義縣、金門縣和基隆市較低；老年人口比率以嘉義縣18.46%、雲林縣17.55%、南投縣16.52%較高；工作年齡人口比率除台北市69.85%外，其餘縣市均大於70%，以金門縣77.92%、連江縣77.21%、新北市74.90%較高。（編輯：鄭雪文）1070210

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