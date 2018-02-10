全國154萬戶未符耐震標準 立委籲加速重建

（中央社記者陳俊華台北10日電）民主進步黨籍立委陳其邁表示，全國約154萬戶未符耐震標準，花蓮地震後，政府應透過都市危險及老舊建築物加速重建條例及都市更新條例修法，加速協助危險老舊建物健檢及重建。



陳其邁9日晚間在社群網站臉書（facebook）發文表示，依內政部不動產資訊平台統計，全國30年以上建築約384萬戶，依公有建築物耐震評估經驗推估，其中未能符合耐震標準者約154萬戶，早年多數建築物耐震設計與現行規範有差距，這些問題待解決。



他說，行政院為配合都市危險及老舊建築物加速重建條例上路，延續「安家固園計畫」，核定「建築物耐震重建輔導試辦計畫」，將補助都市危險及老舊建築物辦理結構安全性能初步、詳細評估；如果符合危老建物資格，政府可加速協助辦理重建計畫，後續無論是規劃設計、重建資金，都有相關配套，也能透過銀行融資辦理。



陳其邁表示，目前都更條例規定，災後或防災需要有更新急迫性，政府應迅行劃定或變更更新地區，加速更新進程。內政部在去年提出修法增訂，將符合危老建物條例規定的危險老舊建築一併納入都更，草案正在立法院審議。



關於旅館、電影院、商場等場所，陳其邁說，內政部部務會報已通過「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」修正草案，明定未來建築物（包含私有供公眾使用建築物）所有權人、使用人定期檢查及申報義務，以全面落實建築物耐震能力定期評估檢查。（編輯：李明宗）1070210