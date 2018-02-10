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募兵新選擇 一年志願役軍官起薪4.9萬元

發稿時間：2018/02/10 18:11

最新更新：2018/02/10 18:11

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（中央社記者劉麗榮台北10日電）國防部全募兵制上路，以往志願役一簽3年，為了讓有志從軍青年有更多選擇，國防部發言人陳中吉說，將招募一年期的志願役軍官，受訓22週後，掛階少尉，起薪新台幣4萬8990元。

根據國防部公布的107年志願役預備軍官班考選需求員額表，預計兩梯次共招800人，710名男生、90名女生，主要以陸軍為主，步兵和砲兵員額就佔了590人，其他還包括裝甲兵、工兵、通資電、兵工、運輸兵、政戰和醫勤等官科。

陳中吉今天受訪時說，國軍目前招募情況穩定成長，最需要精進的就是基層軍官，因此人才招募從今年開始提供一年期的志願役軍官，讓有志從軍者多一種選擇。

陳中吉舉例，少尉受訓22週後只要服役一年，起薪就是4萬8990元。一年志願役比較彈性，可以先試試看，不用一簽就是3年。

國防部希望搭配ROTC（大學儲備軍官訓練團）、專業軍官班、士官轉軍官等舉措多管齊下，能達到募兵8成目標。陳中吉說，ROTC目前跟100多所大學有聯盟。

為奠定長遠基層軍官補充政策，與軍事教育向下紮根目的，國防部日前才宣布，停招14年的中正預校國中部今年恢復招生，預計招收250人，將著重於雙語教學，以提升國軍未來「長役期」初官來源與素質。1070210

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